Tom Barros: As estripulias dos famosos no futebol

Neymar Junior já foi julgado. O veredicto variou. Para alguns, inocente porque vítima das mulheres que preparam golpes assim em busca de dinheiro muito; para outros, culpado porque se acha acima do bem e do mal, podendo a seu modo usar as mulheres como coisa vil. Lamento que alguns atletas famosos não saibam se conter. E, por isso mesmo, não raro se envolvam em questões polêmicas que queimam a sua imagem dentro e fora dos campos de futebol. Na década de 1960, quando iniciei minha carreira profissional no rádio, cedo aprendi a conviver com as estripulias dos famosos no futebol. Jogadores que caíam na farra, mas tinham suas imagens preservadas pelos próprios clubes que cuidavam de blindá-los. Aqui mesmo havia craques que o técnico ia buscar nos cabarés, pois não poderia abrir mão da presença deles nos jogos decisivos. Era no tempo dos cabarés. Hoje não mais é preciso o jogador famoso ir aos cabarés. Os cabarés vão aos jogadores. Há muito dinheiro e interesses variados nisso tudo. Amanhã é um outro dia. Basta um golaço para fazer esquecer as polêmicas de agora. O mundo mudou. E, pelo visto, para pior. Muito pior.

Falha humana

Os artistas da bola, do cinema, cantores, celebridades e gente de dinheiro farto nem sempre conseguem conciliar fama com bom comportamento. Grandes as tentações. Pessoas na maioria despreparadas para tão radical mudança em suas vidas. De repente, luxo, mordomias, assédios, o mundo a seus pés. Nem toda cabeça entende. Aí se perde.

Famosos

A cantora Britney Spears, princesinha do pop, envolveu-se quando jovem em escândalos. Hoje, comportadíssima, cuida de ganhar dinheiro, administrando bem a sua profissão. Há também jogadores que souberam se sair de situações adversas, mediante mudança de comportamento. É o que se espera de Neymar, após tantas e tantas turbulências.

Idade

Muito jovem Neymar ficou rico. A fortuna precoce o levou à arrogância quando ainda jovem. Cedo criou atritos com os técnicos. Em 2010, Renê Simões foi o primeiro a afirmar: "Estamos criando um monstro". Anos depois, Neymar melhorou. Mas, pelo visto, continua cedendo aos impulsos. Daí o risco de ainda cair em novas armadilhas. Lamentável.

O veterano Leanderson, de 36 anos, está bem no Ferroviário, onde atua como meia. Tem sido valiosa a sua contribuição. A bagagem que adquiriu no Grêmio-RS, Ceará e Sport-PE agora está a serviço do Ferrão. Ótima a entrevista que deu a Denise Santiago sobre o jogo contra o Treze, segunda, 20h, no Castelão.

A imagem intocável de Tite, técnico da Seleção Brasileira, desgastou-se depois do insucesso do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Tite já não é mais unanimidade como antigamente. Até o tom sacerdotal não combina mais com a figura dele. Se ganhar a Copa América, ficará na boa. Se perder, ficará a perigo...