Tom Barros: As esperanças do Ceará no beira-rio

Notícia boa: Wescley, de volta. Foi a mais cara contratação do futebol cearense. Uma contusão o impediu de jogar por muito tempo. Agora se junta ao grupo que enfrenta hoje o Internacional em Porto Alegre. Expectativa sobre como está no momento o jogador. Verdade é que o Vozão tem missão difícil. O Inter em casa sempre foi e será desafio complicado para qualquer grande time do Brasil. O Ceará ganhou moral após a bela vitória sobre o Palmeiras na rodada anterior. Autoestima foi lá para cima. Claro que cada partida tem sua própria história. Entretanto a influência positiva de uma vitória consagradora transmite para o jogo seguinte o entusiasmo de uma notável exibição. Assim se amplia a possibilidade de mais uma jornada convincente. Hoje o técnico Enderson Moreira tem mais opções. Bergson também está à disposição. Portanto, o repertório pode ser ampliado. O Ceará, ao longo da história, há conquistado ótimos resultados no Beira-Rio. Quero crer que mais uma vez saberá se impor diante do Internacional, embora reconhecendo os embaraços naturais que os gaúchos oferecem quando em sua própria casa.

Adversário

O objetivo do Internacional é o G-4 do qual está separado por apenas três pontos. Na rodada passada, deu empate no Grenal, clássico gaúcho. O técnico Odair Hellmann costuma adotar de início um 4-3-3 clássico. Diante do Grêmio entrou com os atacantes Guilherme Parede, Rafael Sobis e Wellington Silva. Claro, modifica o modelo dependendo das circunstâncias e do andamento do jogo.

Casa cheia

Amanhã será a vez de o Fortaleza encarar o Corinthians. Repito: tomando por base as improvisações que dão certo feitas por Ceni, pouco importa tenha ele ou não à disposição os novos contratados. Com eles ou sem eles, Ceni dará um jeito.

Cuidados

Recado aos heróis do jogo anterior, Atlético 2 x 2 Fortaleza, ou seja, Juninho e Felipe Alves. Não esqueçam de conferir. Antes de um recuo de bola, prestem atenção na posição dos companheiros. Felipe Alves precisa ser mais prudente. Quando o goleiro atua adiantado demais, os sustos são grandes. Em jogos passados, Felipe entrou em apuros algumas vezes.

Meus cumprimentos à apresentadora do Bom Dia Ceará, Taís Lopes, que irá comandar por um dia o Jornal Nacional, a maior bancada do telejornalismo brasileiro. Vi Taís chegar como estagiária. Depois, com talento, beleza, competência e compromisso marcou merecida ascensão. Justo reconhecimento da Rede Globo. Parabéns, Taís.

Não sei a razão pela qual o Ferroviário afundou. O time agora em queda livre é o mesmo que teve início arrasador. De repente, até os gols de Cariús sumiram. Agora, sob o comando de Marcelo Veiga, a esperança da reação. A classificação antes tida como certa já não é mais encarada assim. Meu Deus...