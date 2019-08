Tom Barros: Artilheiros caem nas graças da torcida

O fascínio do gol faz a torcida ter como ídolo os artilheiros. E, quando o artilheiro é um centroavante que agrega qualidades diversas, jamais será superado em prestígio, fama e benquerer por atletas de outras posições. No jornal de ontem, por exemplo, as principais matérias focalizavam exatamente os centroavantes, ou seja, a saída de Edson Cariús do Ferroviário, a transferência de Arthur, ex-Ceará, para o futebol europeu e a ótima fase de Wellington Paulista. Ser centroavante é superar marcadores de todo tipo, ora mansos, ora ferozes; ora leais, ora desleais; ora brutamontes, ora corteses; ora trogloditas, ora cavalheiros. Há zagueiros que amaciam e respeitam; há zagueiros que batem e esfolam. Os centroavantes têm de encarar com muita coragem os mais diversificados meios usados para contê-los. O espaço a eles destinado é sempre muito pequeno porque na área ou nas proximidades dela, isto é, justo onde os bloqueios impiedosos acontecem. Sim, mas é mesmo nesse espaço pequenino que o centroavante-artilheiro se realiza. Aí, com gols em profusão, abre caminho para a glória. E concretiza o sonho de muita gente.

O mais bonito

Após o golaço de Arrascaeta, foram feitas muitas matérias sobre os gols mais bonitos marcados na história do Castelão. Mas vale uma observação: não há registro em filme dos gols dos primeiros anos do Castelão após sua inauguração em 1973. Fica, portanto, um hiato.

Registros

A partir dos registros em filmes e vídeos, pelo menos dentro do que a TV Verdes Mares e a TV Diário levantaram, não resta dúvida de que o gol de Arrascaeta é o mais bonito por todos os componentes, ou seja, o grau de dificuldade e a plasticidade da execução. Perfeito. Quero crer que tão cedo esse gol não será superado por outro de mais bela feitura.

Pena

O caso do goleiro Bruno leva a uma reflexão. Todo ser humano tem direito a uma ressocialização. Ele matou a mulher em 2010. Crime hediondo pelo qual pegou 20 anos de prisão. A branda lei, com seus benefícios, logo leva ao regime semiaberto que, nos casos de crimes assim, eu considero um absurdo. Para mim, essas "premiações" da legislação brasileira são uma afronta à família da vítima.

A Taça Fares Lopes tem importância porque garante ao campeão vaga na Copa do Brasil. O Horizonte foi o time que melhor proveito tirou de situação assim. Na Copa do Brasil de 2011, no Engenhão, Rio de Janeiro, brilhou ao empatar com o Flamengo, quando Siloé fez a graça. Em 2012, o Horizonte encarou o Palmeiras. No momento, Caucaia é líder da Copa Fares Lopes 2019.

O Barbalha já garantiu uma vaga na Copa do Brasil 2020 porque, conforme o regulamento, terminou líder a primeira fase do Campeonato Cearense 2019. Em 2014, o Barbalha teve pífia participação na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Cuiabá na primeira fase. Empatou em casa no Inaldão (0x 0) e perdeu (2 x 0) no jogo de volta no Estádio Presidente Dutra.