Tom Barros: A rotatividade necessária no Fortaleza

A torcida do Fortaleza vai gradualmente entendendo a razão por que Rogério Ceni muda tanto a formação do time tricolor. A rotatividade é necessária para evitar o desgaste de todo o grupo. Assim, Ceni promove alterações de acordo com as circunstâncias e também de acordo com as suas convicções. É normal então que haja uma variação de padrão. Não há time no mundo que possa manter o mesmo ritmo e intensidade, quando recebe oito modificações. Vejam a diferença nas escalações do Fortaleza nas duas recentes partidas. Entendo até que o time há se comportado dentro do previsto. Como exigir automação se esta é uma decorrência da prática repetida com os mesmos atores? No teatro, quando há o impedimento de um integrante do grupo principal, a utilização de um substituto só acontece em última instância e, claro, depois de longos períodos de ensaios e adaptações. No futebol, o imediatismo não permite ensaios, já pela a avalanche e sequência de jogos. Daí, como consequência, algumas aventuras. Uma delas, na minha opinião, a da estreia de André Luís. Administrar a situação é preciso. A rotatividade é a saída.

Previsão

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, opinou sobre o jogo contra o Ceará. Admitiu que será um jogo difícil. Certamente ele lembrou do sufoco que passou em Porto Alegre no ano passado, quando o Ceará por duas vezes comandou o placar, embora o Grêmio tenha vencido (3 x 2). Naquela ocasião Renato já vaticinara que o Ceará não cairia. E não caiu.

Diferente

Hoje as circunstâncias são muito diferentes. Naquela época o Ceará estava no auge da reação empreendida sob o comando de Lisca. Contava com três jogadores que faziam a diferença: o goleiro Everson, o volante Richardson e o atacante Arthur Cabral, que hoje está no Palmeiras.

Posição

A posição do Grêmio, 18º, na zona de rebaixamento, parece não preocupar o técnico Renato Gaúcho. Ele entende que não precisa desespero em busca de três pontos para sair da zona. Segundo Renato, essa saída acontecerá normalmente na sequência do certame, podendo ocorrer mesmo diante do Ceará, mas numa prática normal, sem pressões. Renato sabe do potencial que tem sob seu comando.

O espírito voluntarioso de Marlon ficou patente no empate (0 x 0) com o Athletico. Foi importante a sua participação no segundo tempo, quando criou boas situações no ataque, máxime articulando as incursões tricolores. Verdade que desperdiçou a melhor chance de gol, mas sua produção coletiva foi muito boa.

Quando Roger retornou ao Ceará, disse do desejo de resgatar uma dívida que tinha com o clube, ou seja, desfazer a imagem negativa que deixara por nada ter dado certo. Lamentavelmente, apesar da boa vontade do jogador, a dívida só fez aumentar porque mais uma vez nada deu certo. E Roger terminou indo embora.