Tom Barros: A força do maior clássico cearense

A Série A do Campeonato Brasileiro tem seus encantos. Times famosos, craques famosos. Agora mesmo no caminho do Ceara, o Internacional; no caminho do Fortaleza, o Corinthians. A despeito dessa programação especial, só se fala no clássico Ceará x Fortaleza que será no sábado, dia 3 de agosto, às 19 horas no Castelão. Observem os espaços nos jornais, rádio e televisão. Os holofotes acesos para o clássico local. Faz muitos anos que os dois não se encontravam assim, ou seja, na elite nacional. Certamente muitas gerações não tiveram a oportunidade de ver o que verão agora. Os times estão com campanhas muito semelhantes: mesmo número de pontos (14), mesmo número de vitórias (4), mesmo número de empates (2), mesmo número de derrotas (5). A diferença a favor do Ceará está no saldo de gols. O Vozão tem saldo positivo três. O Fortaleza tem saldo negativo três. No Vozão, Samuel Xavier, Luís Otávio, Thiago Galhardo, Wescley, Ricardinho, Leandro Carvalho. No Fortaleza, Felipe Alves, Quintero, Carlinhos, Edinho, Wellington Paulista, Juninho. Para muitos, fato inédito: Ceará e Fortaleza na primeira divisão do País. Imperdível.

Passagem

O clássico terá ainda maior importância se houver resultado positivo na rodada deste fim de semana. Não digo necessariamente vitória do Ceará sobre o Inter em Porto Alegre ou vitória do Fortaleza sobre o Corinthians no Castelão. Entendo por resultado positivo até mesmo o empate.

Sem reforços

Estou analisando as possibilidades do Fortaleza e do Ceará, respectivamente, contra Corinthians e Inter, mas sem levar em conta os reforços que alvinegros e tricolores trouxeram. Tomo por base o desempenho na rodada anterior. Se produziram bem e trouxeram resultados alvissareiros, é claro que a resposta na atual rodada poderá ser repetida. Otimismo decorrente da agradável surpresa.

Interação

Impressiona-me sobremaneira a forma como Rogério Ceni consegue extrair ótima qualidade de futebol de seus comandados, mesmo quando em formações improvisadas. Quero crer que há compromisso fechado entre o técnico e o grupo. Geralmente quando isso ocorre a resposta é boa. É a superação em decorrência da união do elenco.

A contratação do narrador Jota Rômulo pelo Sistema Verdes Mares abre novas opções nas coberturas esportivas. Jota empolga pela vibração, precisão nos lances e beleza de voz. Enquadra-se, pois, no perfil indispensável aos que têm a responsabilidade de comandar grandes espetáculos pela Verdinha.

A derrota para o Emelec complicou o Flamengo na Libertadores. Mas, muito mais que isso, assusta o elevado número de jogadores contundidos. Além de Diego, que sofreu séria contusão, estão no DM Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Vitinho, todos jogadores essenciais ao bom padrão de jogo do time. Azar muito.