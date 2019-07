Tom Barros: A engenhosidade do treinador

Hoje, recomeça o Campeonato Brasileiro. Os primeiros jogos certamente darão uma ideia de como cada time aproveitou a paralisação de um mês para recompor seus elencos. O Fortaleza enfrenta o lanterna Avaí, às 17h, no Castelão. O Leão é o favorito, apesar de ter perdido alguns jogadores importantes. O Avaí terá a estreia do novo treinador, Alberto Valentim, que chegou ao clube no dia 19 de junho, substituindo Geninho. Portanto, tem menos de um mês à frente da equipe. No Fortaleza, o técnico Rogério Ceni admitiu que, com a saída de cinco atletas, o time volta mais fraco do que estava antes da Copa América. O Tricolor de Aço é o 14º com 10 pontos. O Avaí é o último com quatro pontos, soma dos quatro empates. O time catarinense, em nove jogos, não ganhou de ninguém. Não quero acreditar que venha tirar o selo logo diante do Fortaleza em pleno Castelão. Ceni tem surpreendido com escalações remanejadas que dão certo. É provável que hoje, mais uma vez, tenha de usar do mesmo expediente para garantir em campo o padrão elevado de que seu time necessita. Até aqui tem valido a engenhosidade do treinador.

Pressão

As torcidas estão exigentes e pedindo contratações. Isso acontece em todos os estados. Em Santa Catarina, a pressão sobre o diretor de futebol do Avaí, Joceli dos Santos, é forte. Nem a apresentação dos reforços Gustavo Ferrareis (meia) e Richard Franco (goleiro paraguaio) aliviou as tensões. A torcida está inconformada com a lanterna.

Improvisação

Ficou muito difícil antever o que poderá fazer Rogério Ceni diante das dificuldades com a saída de jogadores e algumas contusões. Mas a importância do treinador está exatamente em encontrar as melhores soluções quando diante de problemas assim. O bom treinador é o que sabe improvisar com o material humano disponível. Alguns até buscam soluções inteligentes, escalando promessas das bases.

Horário

Antigamente, domingo era o dia especial para o futebol. Agora parece ser a segunda-feira. Dia 15, segunda-feira próxima: no Maracanã, às 20h, Fluminense x Ceará; no Castelão, às 20h, Ferroviário x Náutico; no PV, às 16h, Floresta x Jacuipense.

A melhor notícia para o Ceará é a recuperação de Juninho Quixadá. Ele teve papel fundamental na reação alvinegra no ano passado, quando esteve a poucos passos do abismo da Série B. Juninho desequilibrou. Hábil, inteligente, driblador, faz a diferença em qualquer situação. Melhor para o técnico Enderson Moreira.

Contraste entre o talento de Neymar em campo e seu comportamento fora de campo. Agora, recebe multa de R$ 1,6 milhão, aplicada pelo Paris Saint-Germain porque não se apresentou na data marcada. Pouco caso que vai comprometendo sua imagem como jogador profissional. Dá a impressão de total indiferença.