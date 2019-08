Tom Barros: A diferença é apenas no saldo de gols

Há vinte e seis anos não havia no futebol cearense um clássico Ceará x Fortaleza pela Série A nacional. Hoje haverá. E justo num equilíbrio tão elevado que a única diferença está no saldo de gols, favorável ao Ceará (sete gols). Estão iguais no número de pontos (14), número de vitórias (4), número de empates (2), número de derrotas (6) e no número de gols pró (13). Também se assemelham nos problemas com jogadores essenciais. No Leão, alguns foram embora e outros não estão na melhor condição física. No Ceará, alguns estão voltando de contusão, mas ainda sem ritmo para os grandes desafios. No Campeonato Cearense, o Ceará, antes da decisão, era proclamado como detentor de uma formação melhor e mais ajustada. Quando a bola rolou, o Fortaleza tirou a diferença e ganhou o título no segundo jogo. Não há favorito no clássico de logo mais. Além dos números citados, há também a tradição e a história, fatores que exercem enorme influência na definição das partidas. Quando Ceará e Fortaleza entram em campo, quer em amistosos, quer em jogos oficiais, levam um pouco do passado, muito do presente e projeções para o futuro. Imprevisível.

No ponto

Há jogadores que estão em ótima forma para o clássico. Cito alguns: Carlinhos, lateral-esquerdo do Fortaleza; Samuel Xavier, lateral-direito do Ceará; Luís Otávio, zagueiro do Ceará; Felipe Alves, goleiro do Fortaleza e Diogo Silva, goleiro do Ceará. As atuações recentes mostram que esses jogadores estão no ponto ideal para a disputa do clássico.

Oscilantes

Cito alguns jogadores que estão oscilando muito, ora, jogando bem, ora, nem tanto. São eles: Ricardinho (Ceará), Thiado Galhardo (Ceará), Felipe Baxola (Ceará), Juninho (Fortaleza), Edinho (Fortaleza), Osvaldo (Fortaleza). Não raro, jogadores em situação assim assumem papel de destaque nos clássicos. Não será surpresa se fizerem a diferença.

Novidade

Pela primeira vez na história do maior clássico cearense haverá a utilização do VAR. Só espero que seja mesmo para dirimir dúvidas e não para gerar mais polêmica. Se é para deixar passar lances, como o pênalti a favor do Ceará que o VAR não examinou no jogo diante do Internacional, melhor não utilizá-lo.

Apesar das três recentes derrotas, não perdi a confiança no Ferroviário. Motivo simples: o grupo é o mesmo que teve início arrasador. Portanto, tem amplas condições de retomar o padrão de jogo que o fez vitorioso. A chegada do técnico Marcelo Veiga, que estreará segunda-feira, às 20 h, diante do ABC, no Castelão, contribuirá para que haja nova motivação no elenco.

Hoje, o saudoso Ivens Dias Branco completaria 85 anos de idade. Às 10h, um ato celebrará a data no Memorial que tem o seu nome na Fábrica Fortaleza, no Eusébio. Momentos de orações, lembranças e relembranças ao lado de familiares e amigos. O sr. Ivens foi belo exemplo de ser humano digno, que soube construir um império, tendo por alicerce o trabalho, o talento e a humildade.