Título do pentacampeonato mundial do Brasil será relembrado neste domingo (12)

A Copa do Mundo de 2002, cuja final entre Brasil e Alemanha será transmitida na TV Verdes Mares, neste sábado (11), às 16 horas, resgatou a confiança e a carreira de um dos melhores jogadores do planeta, o atacante Ronaldo. Ainda na Inter de Milão, o joelho direito estava em frangalhos quando se apresentou.

Héctor Cúper, técnico do time italiano à época, concordou em liberá-lo mais cedo para a Seleção a fim de o atleta cumprir o plano de voo para recuperação.

"Ronaldo acreditou na gente, fez tudo o que se pediu a ele e foi um dos melhores da Copa", disse o técnico Luiz Felipe Scolari, que comandou a equipe no Mundial da Ásia, disputado na Coreia do Sul e no Japão, trazendo o pentacampeonato mundial. "O Ronaldo também sabia que aquela era sua chance de se recuperar fisicamente, de o mundo voltar a acreditar no seu talento", disse. E assim foi.

Ronaldo marcou os dois gols da decisão do Mundial diante da Alemanha, foi eleito naquele mesmo ano, pela terceira vez, o melhor jogador do mundo e se transferiu para o Real Madrid, onde permaneceu até 2007, após 177 jogos, com 104 gols.

Da mesma forma que aquela Copa foi para o Ronaldo, a partida que será exibida hoje, no Domingo de Páscoa, data apropriada para se falar em renascimento, o confronto com a Alemanha pode ir mais além do que uma relembrança e ser mais uma forma de esperança para o torcedor - distante dos estádios e se resguardando do novo coronavírus.

Aliás, é por isso que não há futebol. Por conta da pandemia da Covid-19, que já matou mais de mil pessoas em todo o Brasil, o futebol está em quarentena, e todos os seus envolvidos, em isolamento social.

O objetivo é único: tentar barrar a evolução da doença evitando as aglomerações.

Equipe histórica

Rivaldo também foi um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo de 2002 Foto: AFP

Há uma geração de brasileiros que não viu aquele time jogar. "Rivaldo era um dos nossos craques. Ele jogou demais. Fez coisas que não faria em situação normal. Contra a Inglaterra, quando Ronaldinho Gaúcho foi expulso, Rivaldo recuou para o meio e fez duas ou três funções", ressaltou Felipão.

Naquela Copa, a Seleção jogou com três zagueiros, incomum ao futebol brasileiro. Roque Júnior, Edmilson e Lúcio compunham uma defesa que deu liga durante toda a competição.

O Brasil passou por Turquia, Costa Rica e China na primeira fase e, nas quartas de final, bateu a Bélgica, por 2 a 0. Para Felipão, aquele foi o jogo mais duro em 2002. "A Bélgica não tinha nada a perder. Era considerado um time frouxo, tranquilo e que ninguém acreditava. Mas jogaram muito bem contra a gente".

Aquele time passou a ser chamado de "Família Scolari". Não foi Felipão que inventou isso. Ele diz que saiu na mídia, com quem revelou ter tido boas resenhas durante a competição. Ele tentou fazer o mesmo em 2014, na Granja Comary, antes da derrota para a Alemanha, mas não conseguiu alcançar o objetivo.

Nas imagens da Globo hoje, o torcedor vai se deparar com um Felipão mais jovem e magro, mas com o mesmo espírito competitivo que o caracteriza. Ele tinha carinho especial por Marcos. O goleiro trabalhou com ele no Palmeiras e ambos se conheciam bem. Marcão ganhou a preferência entre Dida e Rogério Ceni.

Marcos só não foi eleito um dos melhores do torneio na posição porque no time alemão havia Oliver Kahn, um arqueiro de gelo e com cara de metido.

Felipão fará um comentário na transmissão, em que lembra aquela decisão histórica com a Alemanha.

Em 2002, um Brasil x Alemanha deixou o domingo do torcedor brasileiro mais feliz. Era a final da Copa do Mundo. O Brasil foi pentacampeão e a TV Verdes Mares reprisa esse jogo hoje, a partir das 16 horas