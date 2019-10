Tite deixa testes de lado para Seleção Brasileira voltar a vencer

O duelo é histórico para Neymar, que alcançará a marca de 100 jogos disputados pela Seleção e, em tese, apenas mais um amistoso que poderia ajudar Tite a encontrar opções para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, a partir de 2020. Mas o treinador decidiu encarar o jogo muito a sério e vai escalar hoje, a partir das 9 horas (de Brasília), a base da equipe que faturou a Copa América. O Brasil terá Senegal pela frente no Estádio Nacional de Cingapura.

Campeã continental em casa em julho, em uma conquista que deu fôlego e mais tranquilidade ao trabalho desenvolvido por Tite, a Seleção tropeçou nos dois jogos que disputou após a Copa América, empatando com a Colômbia em 2 a 2 e perdendo para o Peru por 1 a 0, em amistosos realizados nos Estados Unidos. E, para evitar novo resultado ruim, decidiu usar os jogadores que compõem o seu time-base.

"Futebol é o que se vê e o que se sente. Às vezes, tem fora do jogo o convívio, o treino, mesmo que seja um período mais enxuto dessa vez", afirmou Tite, justificando a falta de testes contra Senegal.

As únicas novidades da Seleção na comparação com a formação que levou a Copa América serão Ederson e Neymar. O goleiro do Manchester City assume a vaga que vem sendo de Alisson com Tite, pois está contundido. E o atacante do PSG, que não atuou no torneio por causa de uma lesão, retoma sua vaga, em detrimento de Everton Cebolinha.

Marca de Neymar

Não será, porém, só mais um amistoso para Neymar, pois o atacante chegará, aos 27 anos, aos 100 jogos pela Seleção brasileira. Nessa série, iniciada em 2010, soma apenas um título oficial - a Copa das Confederações de 2013 - e a participação em duas Copas do Mundo, ambas marcadas por turbulências, com a grave lesão sofrida em 2014 e polêmicas por simulações de faltas em 2018. E o palco do amistoso é marcante para Neymar, afinal, em 2014, foram dele todos os gols do Brasil no amistoso contra o Japão, vencido por 4 a 0.

O confronto com Senegal também é importante para ampliar o seu bom começo de temporada. Livre de lesão, ele a iniciou primeiro pelo Brasil, com dois amistosos em setembro e um gol marcado contra a Colômbia. Depois, pelo PSG, fez quatro gols em cinco jogos. "Tem que estar com a cabeça boa e preparado para dar a volta por cima. Busco isso para esta temporada, estar bem".

Sem fazer testes, Tite vai colocar em campo uma Seleção cheia de jogadores experientes, como o lateral Daniel Alves, que terá 39 anos na época da Copa do Mundo de 2022, e o zagueiro Thiago Silva, que vai estar com 38 anos quando torneio se iniciar no Catar.