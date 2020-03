Tite chama 7 do Brasil e mostra fim de pudor por desfalcar times

Um constrangido Tite teve de explicar, em algumas das convocações da seleção realizadas no ano passado, por que havia atletas do futebol brasileiro nas listas. Houve situações em que o treinador disse ter deixado de incluir jogadores na relação para evitar que algum clube fosse muito prejudicado.

Isso ficou para trás na primeira convocação de 2020. Nela foram lembrados sete atletas que atuam no Brasil, e o técnico não se desculpou. A equipe nacional começará neste mês a disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, e, diante da importância da disputa, não há planos de minimizar desfalques.

"Não", disse o comandante, respondendo se havia ocorrido alguma negociação com os times para a confecção da lista. "É início de Copa do Mundo, uma responsabilidade grande. Não tem relação com Flamengo ou com nenhum clube. Tem autonomia na escolha".

O Flamengo foi citado porque é a equipe com mais convocados, com Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa - só o francês PSG teve o mesmo número de nomes. Do futebol brasileiro, também foram chamados Ivan, da Ponte Preta, Weverton, do Palmeiras, Daniel Alves, do São Paulo, e Everton, do Grêmio.

A relação para os jogos contra a Bolívia, no próximo dia 27, no Recife, e contra o Peru, em Lima, no dia 31, não causará grandes transtornos, já que não haverá partidas dos estaduais no fim de semana dos dias 28 e 29. Mas a situação será problemática ao longo do ano, sobretudo durante a disputa da Copa América.

O torneio continental de 2020 será realizado de 12 de junho a 12 julho, com sede dividida entre Argentina e Colômbia. No período, haverá 10 rodadas da Série A, o que promete causar dificuldades aos times que tiverem jogadores na lista de Tite.

Para o jornalista Paulo Vinícius Coelho, colunista da Folha de S.Paulo e do SporTV, o Flamengo analisa a possibilidade de cobrar a CBF pelos dias em que seus atletas estiverem a serviço da Seleção. Na visão do clube, a Lei Pelé dá respaldo ao pedido, embora não haja histórico recente de utilização desse recurso.

"A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a entidade convocadora", diz o artigo 41 da Lei.

Tite, no momento, não parece dar bola para isso. E olha para o futebol brasileiro, especialmente na esteira do sucesso rubro-negro, como ainda não havia feito na formação nacional.