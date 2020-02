Thiago Monteiro inicia bem, mas leva virada e cai no Rio Open

Depois de um começo de jogo arrasador onde dava pinta que atropelaria, Thiago Monteiro, 89º do mundo, sofreu um apagão e foi derrotado nas oitavas de final do Rio Open na noite dessa quarta-feira no maior torneio de tênis da América do Sul.

O cearense e número 1 do país caiu diante do húngaro Attila Balazs, 106º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 1/6 6/1 6/4 após 1h51min na quadra central Guga Kuerten.

Monteiro iniciou muito firme distribuindo bons saques e potentes golpes e dominando o adversário conquistando três quebras para fechar por 6/1 e abrir 1/0 no segundo set. Eis que de repente o brasileiro começou a sacar muito mal, cometeu seguidos erros e rapidamente a cabeça e o segundo set foram embora. Balazs fechou por 6/1.

Na etapa final o brasileiro teve algumas chances de quebra no início, não converteu e acabou quebrado no sexto game. Balazs abriu 5/2, serviu para o jogo, mas foi quebrado, só que Monteiro não confirmou e terminou derrotado e eliminado.

Frustração

Monteiro vinha de vitória contra o quarto favorito e 26º do mundo, o argentino Guido Pella, vice-campeão de 2016, e era tido como favorito diante do adversário que surpreendeu o uruguaio Pablo Cuevas na primeira rodada.

O cearense perde enorme chance em chave aberta com o qualifier espanhol Pedro Martinez nas quartas de final. Martinez será o rival de Balazs após derrotar Pablo Andujar por 6/1 6/4.

Ao fim da partida, o cearense lamentou o resultado. "Comecei muito bem o jogo, joguei bem o primeiro set. No início do segundo ainda positivo. Depois, ele passou a sacar melhor também. E depois caí muito de rendimento, muito de energia. Não sei se pelo fato de ter dormido pouco, descansado pouco. Mas, a intensidade baixou muito, um set inteiro basicamente. No terceiro, tive break point no primeiro game, me senti melhor em quadra. Depois, foi detalhe. Foi um break, ele jogou mais sólido, ele atuou melhor que no primeiro set, as condições estão bem lentas. Ele é um cara que corre muito e aproveitou bem essa característica".

Com isso, apenas Thiago Wild fica como esperança brasileira na chave principal de simples do Rio Open. O jogador da casa terá um duro desafio nesta quinta-feira, quando enfrenta Borna Coric (32º), cabeça de chave número 5 da competição. Monteiro volta a jogar ainda nesta quarta-feira nas duplas, quando atua ao lado de Felipe Meligeni contra os belgas Sander Gillé e Joran Vliegen.

Outra eliminação

Uma das grandes esperanças do Brasil nas duplas, Marcelo Demoliner foi outro a dizer adeus bem cedo no Rio Open. Após boas semanas na Argentina, o gaúcho fez uma partida bastante irregular e foi derrotado ao lado de Matwe Middelkoop para o tcheco Roman Jebavy e o eslovaco Igor Zelenay por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 10-8.