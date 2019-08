Thiago Galhardo cola no topo da artilharia da Série A

Com o hat-trick do último sábado, na goleada do Ceará sobre a Chapecoense, o meia-atacante Thiago Galhardo não só está rindo à toa por causa da boa fase no Vovô, mas também porque está na cola da briga pela artilharia da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de marcar os três gols na Arena Castelão, o jogador chegou à marca de sete gols - dois a menos que o atacante Gabriel, do Flamengo, que já balançou as redes nove vezes.

"Estou em êxtase, vivendo um sonho no Ceará, muito feliz por tudo que está acontecendo", disse Thiago Galhardo, após o jogo que ratificou seu bom momento no Alvinegro de Porangabuçu.

O jogador ocupa a vice-liderança da artilharia da Série A ao lado de Everaldo (Chapecoense), Gilberto (Bahia) e Eduardo Sasha (Santos). Todos têm sete gols.

Diante do São Paulo, no próximo fim de semana, o meia-atacante tem a oportunidade de ampliar essa contagem e, quem sabe, colar de vez no atacante flamenguista. Mesmo sabendo que o desafio será bem difícil, Galhardo festeja a chance de seguir em alta no Brasileirão.

"É a primeira vez que tenho uma sequência como essa em um time da Série A. Tenho que agradecer a ajuda da diretoria, da comissão técnica e dos companheiros", emendou o jogador.

Galhardo contou ainda um bastidor da partida que ajudou na sua marca de gols na partida com a Chape e, consequentemente, na sua luta pela artilharia da Série A. " O Ricardinho pediu para bater (o pênalti) e eu ia deixar ele bater porque está chegando em uma marca incrível pelo clube. Mas ele me mandou bater porque disse que eu estava confiante", contou, explicando a conversa dos dois antes da cobrança de pênalti no jogo de sábado.

Preparação

O Ceará volta aos treinos hoje, a partir das 9 horas, quando todo o elenco se reapresenta para a partida contra o São Paulo, que assim como o Vovô, vem de triunfo na rodada passada do Brasileirão. O Tricolor paulista marcou 3 a 2, de virada, sobre o Santos.

No momento, o time alvinegro ocupa a 9ª colocação, com 20 pontos ganhos. Uma nova vitória pode levar a equipe cearense até a uma 7ª posição, chegando aos 23 pontos.

Thiago Galhardo ressalta que o objetivo principal segue sendo a permanência na Série A. Mas, se a sequência de bons resultados prosseguir, é possível sonhar mais alto. No momento, uma vaga na Copa Sul-Americana seria uma meta real. "Em primeiro lugar, sair do rebaixamento do Brasileiro (ficar sem chances matemáticas de queda), mas vejo essa equipe com foco para conseguir algo mais", analisou.

Na posição atual, o Ceará garantiria vaga na Sul-Americana de 2020, pois está entre 7º e 12º lugar. Mas essas posições podem ser alteradas caso times que estão no G-6 sejam campeões de Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Assim, abririam mais vagas tanto para Libertadores quanto para Sul-Americana.