Temporada 2020 do turfe começa com quatro provas no Jockey Club

A temporada 2020 do turfe cearense começa hoje. E este início será em grande estilo. As raias do Jockey Club Cearense, na Estrada da Coluna, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, ganharão velocidade com quatro provas que prometem muita emoção. Serão duas com cavalos Quarto de Milha e duas com animais Puro Sangue Inglês.

A programação já teve início ontem, com apresentação de animais e também com leilão, que durou toda a tarde.

O evento, como um todo, será a oportunidade para o reencontro de criadores, proprietários e turfistas, que estiveram lado a lado em 2019. Todos retornam agora para mais uma temporada em solo cearense.

As provas

Para começar o dia de provas, os animais Quarto de Milha chegam para as disputas da Penca Carnavalesca, com 365 metros de corrida, e da Penca ACEQM, com uma distância um pouco menor, de 301 metros.

Em seguida, competições maiores fecham o dia de corridas no Jockey Club Cearense. Serão os cavalos Puro Sangue Inglês que entrarão nas raias para o Grande Prêmio Hildebrando Domingos de Castro, que terá 1100 metros, e o Grande Prêmio Alderico Roseira, composto de 1.600 metros - o maior do dia.

Os destaques para as quatro provas que abrem o ano do turfe cearense são os animais do Stud Magi e a presença dos corredores do Derby Club Sobralense, de grande tradição no esporte do Estado.

Temporada promete

Além da programação deste fim de semana, o turfe cearense terá uma vasta lista de provas conceituadas ao longo deste ano de 2020. Entre elas, provas e eventos que já se consagraram no calendário do esporte.

Ainda em fevereiro, dos dias 14 a 16, o Grande Prêmio Camará terá a sua realização no Hipódromo do Camará, também em Aquiraz. Uma semana depois, a Penca Lagoa de São Miguel agitará Quixeramobim, no dia 23 de fevereiro.

O mês de março reserva espaço para a 13ª edição do Grande Prêmio Haras Primavera, entre os dias 13 e 15, no Hipódromo Primavera, em Canindé, interior do Ceará. Esse é um evento já consolidado e que ganhou tradição no cenário turfista do Estado.

Assim como o Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show, que será disputado de 10 a 12 de julho deste, no Jockey Clube Cearense. Criadores e turfistas de renome estarão nestes eventos.