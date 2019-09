Técnico festeja campanha do Brasil no Mundial de Basquete

A Seleção Brasileira Masculina de basquete encerrou a 1ª fase do Mundial, na China, com três vitórias em três jogos - contra Nova Zelândia, Grécia e Montenegro. Depois do triunfo sobre os montenegrinos, o técnico croata Aleksandar Petrovic festejou os 100% de aproveitamento que o time carregará para a 2ª fase, na qual jogará contra República Tcheca e Estados Unidos.

"Muitos não acreditavam que o Brasil fosse sair desse grupo com os seis pontos. Depois de uma partida tão emocionante contra a Grécia, entramos com, não sei, 60% da nossa intensidade, mas foi o suficiente para vencermos esse jogo importante", disse o treinador.

Petrovic destacou a possibilidade de dar tempo de quadra a alguns jogadores que não haviam participado muito dos dois primeiros jogos. "Conseguimos administrar com uma certa tranquilidade e uma coisa boa é que tivemos três jogadores que não participaram muito das duas partidas anteriores. Marcelinho, Benite e Felício ficaram em quadra por mais de 20 minutos e foram bem".

Destaque da partida, com 16 pontos, Marcelinho Huertas comentou sobre o momento de instabilidade da equipe brasileira no último quarto. "No basquete, tudo muda muito rápido, a gente teve três ataques ruins, eles meteram quatro bolas de três pontos. Então, temos que ter tranquilidade nessa hora, saber como eles estão nos atacando", pontuou.

Apesar de levar as três vitórias para a 2ª fase, o armador sabe também que o Brasil precisa deixar para trás o que fez na 1ª fase e focar os seus próximos desafios. "Temos que pensar nesse primeiro jogo (contra a República Tcheca) para só depois pensarmos nos Estados Unidos. É um jogo em que a vitória garante a nossa presença nas quartas de final", avaliou.