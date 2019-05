Técnico do Ceará pede calma na utilização de quarteto ofensivo

A torcida do Ceará aguarda com ansiedade, talvez mais do que o próprio treinador Enderson Moreira, a utilização de um quarteto ofensivo, formado por Felipe Silva, Wescley, Juninho Quixadá e Mateus Gonçalves. Afinal, serão reforços de qualidade para a sequência da Série A, melhorando sensivelmente o nível do setor ofensivo da equipe.

A expectativa cresceu pela liberação do quarteto treinando com bola, mas Enderson já colocou um pé no freio, para o duelo com o Avaí, na segunda-feira, às 20 horas, na Ressacada. Para o técnico, é mais prudente contar com alguns deles como opção para o jogo com o Santos, no Castelão, às 16 horas, no dia 2 de junho. "Pelo que a gente observou acho que eles demandam um pouquinho mais de cuidado, de atenção. O Mateus Gonçalves com período de inatividade curto, pequeno. Devo pensar no Mateus para a outra semana. Wescley e Felipe, com período maior de inatividade, melhor dar uma segurada, tê-los inteiros mais para frente", explicou.

Mantidos

A tranquilidade do treinador se justifica pela boa atuação da equipe alvinegra diante do Grêmio, no último domingo pela Série A, na vitória por 2 a 1 no Castelão.

Claro, sem Richard contundido, com Diogo Silva, que o substituiu no 2º tempo do jogo com o Grêmio, como titular do gol. "Devo repetir a equipe contra o Avaí. Temos três treinamentos pela frente, mas gostei muito do time, bem equilibrado, jogando contra um grande clube, um grande time. Acho que conseguimos não só marcar bem, como também atacar de forma eficiente, com propriedade. Foi um 'start' de uma formatação bem interessante, e a manteria para que a equipe possa ter um padrão de jogo, uma ideia bem desenvolvida. Foi muito interessante a atuação da equipe", explicou.

Como o grupo encaixou e taticamente agradou, o comandante alvinegro não tem motivos para mudar a formação inicial da equipe, ou seja, o quarteto, pelo menos neste primeiro momento, seria gradativamente utilizado como opção nos jogos. Uma possível titularidade para as duas rodadas finais antes da parada para a Copa América: contra o Bahia, no dia 8 de junho, às 16 horas, no Castelão. No dia 13, diante do Vasco, às 19h15 em São Januário.

Ausências

O caso mais simples é de Mateus Gonçalves, que fez sua única partida pelo Ceará no dia 4 deste mês contra o Atlético/MG.

O meia Felipe Silva não joga pelo Ceará desde a final do Estadual, no dia 14 de abril, na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, enquanto Wescley desfalca o Vozão desde o dia 6 de abril, na derrota para o Náutico pela Copa do Nordeste. O caso de Juninho Quixadá é o mais sério, com o jogador sem entrar em campo desde 29 de outubro do ano passado.

Fotos: JL Rosa e Thiago Gadelha