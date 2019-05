Tática de Ceni, com quatro atacantes, pode não ser efetiva na Série A

Desde que começou a treinar o Fortaleza, o técnico Rogério Ceni encantou a todos com o seu modelo de jogo ofensivo. Em diversos jogos, mesmo vencendo, ele sempre fazia substituições com a entrada de homens de frente para buscar mais gols. Seu ímpeto de jogo ofensivo chegou ao ápice nos últimos 11 jogos, quando se manteve invicto, e há seis deles sem sofrer gol.

Quatro atacantes, Edinho, Júnior Santos, Wellington Paulista e Osvaldo, atraíram para si os olhares do futebol cearense e brasileiro, pela proposta de jogar para a frente. Entretanto, a goleada sofrida por 4 a 0 frente ao Palmeiras, na estreia do Leão na Série A de 2019, levantou um questionamento: o esquema ofensivo demais, para cima dos gigantes do futebol brasileiro, não seria tática kamikaze?

Na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni, após a derrota tricolor, ele se reportou ao assunto, quando indagado sobre os quatro homens de frente. Sua reposta demonstrou uma insatisfação com essa abordagem.

Pergunta

A pergunta a Rogério Ceni foi se ele continuaria a usar os quatro atacantes, independentemente do adversário na Série A. "Já pensou se eu venho aqui com três zagueiros e tomo de quatro, o que você iria me perguntar? Depois do resultado acontecido é mais fácil, não é? Você me perguntaria: 'Nossa, o time está invicto há 11 partidas e não sofre gol nos últimos seis e você muda o esquema?' É desleal, porque você sempre tem a melhor pergunta e eu nem sempre terei a melhor reposta. Eu entendo pelo lado do jornalismo, mas é algo diferente", reagiu o treinador.

Uma das razões pelas quais Rogério Ceni tem utilizado quatro atacantes é porque ele não possui meias que no momento estejam em alto rendimento. Os dois da equipe, Marlon e Dodô, perderam espaço na atual formação e, com isso, Edinho é utilizado como meia. A mesma situação vinha acontecendo quando o atacante Ederson estava no time. O camisa nove vinha atuando como meia, um pouco mais recuado, mas sofreu uma lesão no joelho e está de fora dos jogos da temporada.

Alternativas

As alternativas no próprio elenco poderiam ser as seguintes: colocar o volante Derley com Dodô na meia cancha, como forma de fortalecer o setor, retirando pelo menos um dos atacantes.

Rogério explicou que Dodô demorou a ser emprestado pelo Atlético/MG ao Fortaleza e isso atrasou o seu condicionamento. Essa seria uma razão para explicar o banco de reservas que o jogador amarga, no momento.

"O Dodô demorou um pouco a chegar e passou cerca de 60 dias sem treinar, o que pesa na sua preparação. Estamos tentando descobrir uma nova função para ele no time", esclareceu o treinador.

O Leão volta a campo, amanhã, às 21h30, na Arena Castelão, contra o Athletico/PR e precisará vencer para não se distanciar na classificação. Assim, é provável que Rogério procure manter o esquema, pela urgência da vitória.