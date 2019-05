Taffarel alerta sobre Copa América: "A gente tem que ganhar"

Profissional da comissão técnica com mais experiência de Seleção Brasileira, o preparador de goleiros Taffarel foi taxativo: o Brasil "tem que ganhar a Copa América". Na avaliação do goleiro, campeão do mundo em 1994 e da própria competição continental da última vez que ela foi realizada no País, em 1989, o futebol brasileiro "não pode ficar tanto tempo sem vencer".

O discurso de Taffarel é diferente daquele propalado pelo técnico Tite, que sempre fala que prefere desempenho a resultado. "Eu sou muito mais na emoção, o Tite é na razão. Eu vejo quando ele dá palestra aos jogadores, ele fala com uma clareza impressionante. É lógico que a gente não tem controle no resultado; muitas vezes você joga bem e acaba não ganhando. Isso a gente passa na nossa carreira. Mas eu falo que temos que ganhar porque eu vejo um momento muito importante pra gente. Estamos jogando em casa, temos que botar na cabeça que a gente tem que ganhar", disse o ex-goleiro.

De acordo com Taffarel, apenas jogar bem não resolve. "A gente está trabalhando, fazendo o possível, mas acho que a palavra fundamental é ganhar, é vitória. O futebol brasileiro, pra nós, pra vocês (jornalistas), pro torcedor, a gente precisa viver de vitórias, não só de jogar bem".

Apesar de ter bom desempenho nos números - o Brasil foi o melhor time das Eliminatórias da última Copa do Mundo e não perdeu nenhuma vez depois do Mundial da Rússia -, a Seleção não deve se ater às estatísticas, considera o preparador de goleiros.

"O tempo passa, a gente não pode se apegar a coisinhas de nada. A gente quer focar no trabalho, procurar essa vitória. Futebol aqui no Brasil não pode ficar tanto tempo sem vencer. Acontece, pode acontecer - se não me engano a Argentina está há mais tempo do que a gente -, mas não temos que olhar os vizinhos, os adversários", finalizou.

