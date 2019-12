Taça TV Diário de Futsal chega ao fim com último zonal em Limoeiro

Após um mês de competição, passando por quatro municípios diferentes, a Taça TV Diário de Futsal encerra o calendário dos amantes da bola pesada neste ano de 2019.

Os zonais foram disputados em Horizonte, Jijoca de Jericoacoara, Camocim, Morada Nova e, agora, na fase final, em Limoeiro do Norte. Todas as equipes das cidades sedes passaram para a fase decisiva, juntamente com Paracuru, Fortim, Pires Ferreira, Martinópole e Eusébio.

Com o último zonal tendo inicio no dia 9 de dezembro, na segunda-feira, as 10 equipes classificadas para o zonal de Limoeiro foram dividas em dois grupos. No grupo E, ficaram Limoeiro do Norte, Camocim, Jijoca de Jericoacoara, Pacarucu e Fortim. Já no grupo F, Pires Ferreira, Horizonte, Morada Nova, Martinópole e Eusébio.

O grande destaque deste zonal é Anderson, da equipe do Horizonte. O atleta já tem 6 gols marcados e é o artilheiro do zonal.

Os dois melhores de cada grupo vão se enfrentar nas semifinais, que acontecem hoje no Ginásio José Nilton Osterne. As equipes de Eusébio, Martinópole, Morada Nova, Fortim e Paracuru e Jijoca de Jericoacoara não têm mais chances de classificação. Já Limoeiro, Camocim, Pires Ferreira e Horizonte já estão nas semifinais. As equipes agora disputam somente a colocação na tabela, que interfere na escolha do adversário na semi-final.

O primeiro jogo da semifinal vai ter a cobertura da TV Diário, a partir das 16h30. A narração vai ser de Jota Rômulo, comentários de Vinicius Aguiar e reportagem de Denise Santiago.

No domingo, também tem transmissão. A partir das 17h, teremos a grande final da Taça TVD de Futsal e saberemos quem é o melhor time do interior do Estado de futsal. Esta foi a 3º edição da Taça TV Diário de Futsal, fechando o calendário do futsal cearense.