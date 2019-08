Taça Fares Lopes ganha atrativos com Fortaleza, Ceará e Ferroviário

Visto por muitos como um torneio desinteressante, que não reserva grandes duelos nem emoções, a Taça Fares Lopes tem perspectivas mais animadoras para 2019. Com os principais clubes do Estado trazendo personagens mais relevantes, a competição ganha atrativos para esta temporada.

Do lado do Fortaleza, os tricolores terão a oportunidade de rever dois de seus maiores ídolos em ação. O 'Baixinho' e o 'Homem Raio' estarão juntos novamente. Clodoaldo e Rinaldo anunciaram nas redes sociais que estarão defendendo o clube na competição.

"Estou ansioso para jogar com o Rinaldo. Vamos esperar a oportunidade e tentar relembrar um pouco do passado", disse Clodoaldo em entrevista ao Diário do Nordeste.

Aos 44 anos e trabalhando na base do Leão, Rinaldo, que é o 4º maior artilheiro do clube, com 108 gols, garantiu que aproveitará o torneio para oficialmente pendurar as chuteiras. "Oportunidade única de vestir novamente esse manto e encerrar minha carreira neste grande clube".

Já no Ceará, a aposta é diferente. O Vovô quer aproveitar o torneio para dar ritmo aos atletas que não vêm sendo aproveitados no time principal, como o zagueiro Charles e os atacantes Romário e Rick.

O certame é também boa oportunidade para os atletas mais novos, tendo em vista que o clube tem planos para estruturar permanentemente a categoria sub-23, que servirá para fazer a transição dos jovens ao profissional.

Outro clube que terá atrativos na Fares Lopes é o Ferroviário. O Tubarão da Barra está focado na Série C, mas a tendência é que entre com força máxima para conquistar o bicampeonato. Afinal, é a única forma de classificação para a Copa do Brasil 2020.