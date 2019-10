Taça das Favelas tem decisão na Areninha do Conjunto Esperança

No Brasil, costuma-se associar a favela ao que é popular, de baixa renda e moradia improvisada. Os estereótipos estão expostos assim. Mas a periferia resiste ao olhar estranho. Cresce, sim, na esperança da comunidade e se firma como um campo do sonhar. Nessa teia de enredos, o lúdico tem no futebol um dos caminhos e se provou no fechamento da Taça das Favelas, realizada hoje, a partir das 8 horas, na Areninha do bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza.

O evento entra no contexto por conta da finalidade: dar oportunidade para a juventude. E foi isso que motivou mais de 900 comunidades a se inscreverem na competição, organizada pela Central Única das Favelas (Cufa). Destas, a organização escolheu 64, com 48 equipes masculinas e 16 femininas.

Assim, durante um mês, jovens entre 15 e 17 anos puderam se desafiar através do esporte. Um embate muito além do adversário no campo, que começa com a força de vontade para mudar a própria realidade. Forjados com qualquer bola, descalços e até na trave sem rede, o jogo é por amor.

Eis então que a determinação trouxe oito equipes às semifinais. Entre os homens, as partidas serão Santa Filomena x Sapiranga e Vila União (Sobral) x Pantanal - vale ressaltar que os demais participantes são todos da Capital.

Já com as mulheres, os confrontos envolvem Maria Tomázia x Brasília, além de Airton Senna x Esperança. A última equipe listada traz uma particularidade: iniciou a competição como Beco da Morte, nomenclatura que reflete um histórico de crime na região. Destaque do time, a meia Pequena - que é controladora de acesso, instrutora de capoeira, segurança e mãe - ressalta a importância da competição.

"A gente está tendo bastante visibilidade, levando a nossa comunidade a ficar em evidência sem aquele foco de violência que sempre teve. Temos muita gratidão", disse.