Super Bowl vai coroar novo herói e campeão inédito no Século 21

A camisa mais vendida da NFL (a liga de futebol americano dos EUA) costumava ser a de Tom Brady, cinco vezes campeão pelo New England Patriots. No ano passado, porém, ele foi desbancado por outro quarterback. Patrick Mahomes, de 24 anos, que disputa hoje pela primeira vez o Super Bowl, é o jogador mais popular da liga antes mesmo de conquistar o título. Seu time, o Kansas City Chiefs, enfrenta o San Francisco 49ers em Miami, às 20h30 (de Brasília).

A NFL tem mudado cada vez mais as regras do esporte para evitar contatos violentos e privilegiar os lances ofensivos e pelo alto, os considerados mais "plásticos". Os maiores beneficiados com isso são os atletas dessa posição.

Para as casas de apostas americanas, os Chiefs são favoritos. Isso se deve basicamente à presença de Mahomes, eleito o melhor jogador na temporada 2018/2019.

Os 49ers não dependem tanto do seu quarterback quanto os Chiefs, que não conquistam o Super Bowl há 50 anos. Mas a decisão é a primeira grande final de Jimmy Garoppolo, de 28 anos, ou simplesmente Jimmy G, que teve de deixar o New England Patriots porque sua única chance de jogar era sair da sombra de Tom Brady.

Qualquer que seja o vencedor, o Super Bowl terá um campeão inédito neste século. Os 49ers têm cinco títulos, mas o último foi em 1994.

Mudança contestada

Garoppolo foi trocado pelos Patriots, em 2017, por decisão pessoal do técnico Bill Belichik. Até hoje, essa é considerada uma escolha polêmica, porque o lançador era visto como sucessor de Brady.

Mas o jogador estava cansado de esperar e, se tivesse ficado por lá, estaria até hoje na reserva do astro de 42 anos. Belichik telefonou para Kyle Shanahan, técnico dos 49ers, para oferecer o quarterback.

Aquela oferta "caiu do céu" em San Francisco, que precisava de um jogador justamente nessa posição. Belichik justificou a escolha dos 49ers dizendo ser amigo de Shanahan. O Cleveland Browns e o Houston Texas tinham trocas mais vantajosas por Garoppolo, mas foram ignorados.

Mahomes é visto como o futuro da NFL, mas Garoppolo é um quarterback que, se não tivesse ficado quase quatro anos na reserva de Brady, já poderia ter um Super Bowl. "New England queria mantê-lo até que Tom eventualmente se aposentasse. Mas eles sabiam que Jimmy não iria esperar, porque queria jogar", explica Shanahan, que pode também fazer história. Seu pai, Mike Shanahan, venceu o Super Bowl em 1997 e 1998 como técnico do Denver Broncos.

Estrelato

Mahomes não teve de esperar tanto tempo assim pela sua chance. Ele ficou apenas um ano na reserva de Alex Smith, e os Chiefs sabiam o que tinham em mãos.

Se a carreira dele for coroada por vários títulos, ficará na história a decisão do Chicago Bears de não tê-lo selecionado no draft (sistema de escolhas dos jogadores que saem da universidade) para ficar com um outro quarterback: Mitchell Trubisky.

Se ele levar os Kansas City Chiefs ao título na noite de hoje, será o segundo quarterback mais jovem a vencer a final. Com 24 anos e 138 dias, ficará atrás apenas de Ben Roethlisberger, que tinha 23 anos e 320 dias no Super Bowl de 2006.

"Pensaram que eu estava louco, mas disse que ele era o melhor que já tinha visto antes mesmo da estreia. Qualquer coisa que ele faça, não surpreende. Ele é bom desse jeito", afirma o gerente geral dos Chiefs, Brett Veach.

Em mais uma noite grandiosa, o Super Bowl elegerá o campeão da temporada da NFL. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers disputarão o troféu, a partir das 20h30 (hora de Brasília), em Miami;