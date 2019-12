Sucesso de Fortaleza e Ceará no Brasileirão passa por ajudar o rival

Os caminhos de Fortaleza e Ceará sempre estiveram diretamente ligados no Campeonato Brasileiros. Ambos iniciaram a competição na busca pelo mesmo objetivo, de permanência na elite do futebol nacional. O Vovô ainda segue nesta luta, enquanto o Leão já conseguiu e agora almeja algo mais. O que poucos imaginaram era que tricolores e alvinegros chegariam à 37ª rodada da competição dependendo um do outro para que o sucesso possa ser alcançado. Na penúltima rodada do Brasileirão, o resultado positivo de um ajudará diretamente o maior rival.

Ambos voltarão a jogar amanhã. Às 19h30min, o Ceará entra em campo para enfrentar o Corinthians, na Arena Castelão. Lutando contra o rebaixamento, o Vovô precisa desesperadamente da vitória para chegar aos 41 pontos e conseguir seguir vivo na luta pela permanência na Série A. Se chegar a triunfar, a equipe do técnico Argel Fucks impedirá que o time paulista abra distância para o Fortaleza.

O Timão está na 8ª colocação, com 53 pontos, quatro a mais que o Tricolor cearense e ocupando a última vaga de classificação para a Libertadores, que é a que o Fortaleza tem chances de conquistar.

Com isso, em caso de triunfo do Ceará, o Leão do Pici se aproximará ainda mais da possibilidade de obter vaga para a maior competição do continente, podendo diminuir a distância para somente um ponto nesta rodada.

Por outro lado, o Alvinegro cearense dependerá também de ajuda do maior rival. Também amanhã, o Fortaleza enfrentará o Fluminense, às 21h30min, no Maracanã. O time carioca está em 15º, com 42 pontos, quatro a mais que o Vovô.

Vitória da equipe comandada por Rogério Ceni dará ao Ceará também a possibilidade de diminuir esta distância para somente um ponto, colocando o Flu, de vez, como um na luta pela Sul-Americana, se o Vovô conseguir se livrar de vez do Z-4.

Argel vai buscar vitória com o Ceará diante do Corinthians Thiago Gadelha

No frigir dos ovos, para se aproximar da zona de classificação da Libertadores, o Fortaleza precisa vencer o concorrente direto do Ceará na luta contra o rebaixamento, enquanto o Alvinegro, para seguir vivo por uma vaga na elite do futebol nacional para 2020, tem a necessidade de triunfar sobre um concorrente direto do Fortaleza na busca por uma vaga na Libertadores.

Cenários possíveis

O Fortaleza tem duas possibilidades de classificação para a Libertadores. A mais garantida é vencendo os dois jogos, contra Fluminense e Bahia, e torcendo para tropeço de Corinthians ou Internacional.

O Corinthians deve conquistar até dois pontos nas próximas rodadas, enquanto o Colorado, somente um.

Outra possibilidade ao Fortaleza é avançar se conquistar quatro pontos, ou seja, uma vitória e um empate. Perder uma partida já acaba com qualquer possibilidade.

Nesse caso, o Corinthians tem que perder os dois jogos, e o Goiás não pode vencer as duas partidas que fará contra Palmeiras e Grêmio.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas futebolísticas, o Fortaleza tem 9% de chances de classificação para a Taça Libertadores.

Certo é que, chegar a esta altura do campeonato com a real possibilidade de classificação para o maior torneio continental já é um feito grandioso para quem entrou na competição brigando contra o rebaixamento.