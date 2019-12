Sorteio da Copa do Brasil ocorre hoje, com três cearenses envolvidos

A temporada 2020 começa a se desenhar para os clubes cearenses. Nesta quinta-feira (12), Ceará, Caucaia e Barbalha conhecem seus adversários na 1ª fase da Copa do Brasil, a partir das 14h, na sede da CBF.

Os três representantes do futebol cearense garantiram a vaga para 2020 da seguinte forma: campeão da primeira fase do Campeonato Cearense (Barbalha), vice-campeonato estadual (Ceará) e o campeão da Taça Fares Lopes (Caucaia).

No total, são 8 potes com 10 equipes em cada. Para a fase inicial, o Vovô está no Pote B, chaveado contra o Pote F, podendo enfrentar, dessa forma, Manaus, Brasiliense, Ferroviária/SP, Novo Hamburgo, Coruripe, Bragantino/PA, Fast Clube/AM, Novorizontino, Palmas/TO ou União/MT.

Caucaia e Barbalha, no Pote H, encaram os adversários do Pote D, formado por Náutico, Boa/MG, ABC, Botafogo/PB, Operário/PR, Remo, Volta Redonda, Atlético/AC, América/RN ou São José/RS.

Critérios

Melhor posicionado no ranking da CBF do que as equipes do Pote F, o Alvinegro de Porangabuçu joga por um empate fora de casa para avançar à 2ª fase, enquanto Barbalha e Caucaia atuam em seus domínios, mas na situação contrária à do Ceará, sendo eliminados no caso de empate. O Fortaleza, por ter conquistado a Copa do Nordeste, está garantido diretamente nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o sorteio, já é possível projetar os possíveis adversários até a 4ª e última fase, antes dos clubes classificados à Copa Libertadores entrarem na disputa.

O torneio dá a maior premiação do País, tendo distribuído mais de R$ 278 milhões em 2019, com R$ 64 milhões para o campeão (Athletico/PR). Neste ano, todos os 80 times receberam o montante de R$ 1,05 milhão, R$ 50 mil a mais que o valor de 2018.

Será a 1ª participação de Barbalha e Caucaia em uma competição nacional, com a Raposa metropolitana tendo conquistado também a Taça Fares Lopes.

Em 2020, a final da Copa do Brasil foi antecipada para setembro, no intuito de evitar conflito com a reta final do Brasileirão e das competições internacionais.