"Somos cobradas mais do que os homens", afirma a juíza cearense

Para nós, mulheres, não é comum ver protagonistas do sexo feminino na arbitragem brasileira. Se voltarmos os olhos para o Ceará, reconhecemos Eveliny Almeida (hoje, inspetora de arbitragem) como um grande nome. Carolina Romanholi também se destacou, mas bandeirando. E, agora, a árbitra Amarília Sampaio vem fazendo sua história.

Inspirada por Eveliny e também por Edina Alves Batista (atualmente árbitra da Fifa e com histórico recente na Copa do Mundo Feminina e na Série A do Campeonato Brasileiro), Amarília participou do quinteto de arbitragem de Brasil x Itália, disputado pelos jogadores das seleções de 1994, em uma reedição da histórica final da Copa do Mundo de 1994. A partida foi disputada neste mês de janeiro, no Estádio Presidente Vargas, com ótima presença de público. Para ela, o ponto mais marcante da carreira.

Amarília Sampaio iniciou a carreira como juíza de futebol em 2018. Enfrenta, nos jogos em que apita, dificuldades, mas não desiste. Para ela, com muita dedicação e estudo, é possível ter uma rotina mais leve. Vinda das rodas de samba, em que tinha uma banda com amigas, não largou o gosto pela música. Estuda alguns instrumentos. Mas é com o apito em mãos que conduz a própria trajetória atualmente.

A atuação de Amarília Sampaio no Campeonato Cearense deste ano, até o momento, é composta por duas partidas. Logo na primeira rodada da 1ª fase, ela comandou Caucaia x Pacajus, no Estádio Raimundo Oliveira. Aplicou seis cartões amarelos e expulsou outros dois jogadores, sendo um de cada time. A escala de arbitragem é feita por sorteio.

Depois, atuou como quarta árbitra no Clássico das Cores, disputado entre Ceará x Ferroviário, na última quarta-feira (29), quando o Vovô fez sua estreia no Estadual.

Junto com Amarília, mais três mulheres estão ativamente trabalhando no quadro da Federação Cearense de Futebol (FCF): as árbitras assistentes Ana Carolina Lima de Souza e Arianny Kristinne Damasceno de Sousa Nascimento.

A seguir, um pouco da vivência de Amarília Sampaio na arbitragem e na vida em uma entrevista exclusiva.

Qual a sua rotina enquanto árbitra de futebol da Federação Cearense de Futebol (FCF)?

A minha rotina é normal, como a de qualquer outra pessoa. Trabalho, afazeres de casa e, como extra, a arbitragem, que é um hobby (lazer) e também uma coisa que eu considero um estilo de vida, uma qualidade de vida.

Há quanto tempo você está nesta carreira?

Eu me formei pela Federação Cearense de Futebol (FCF) em 2018 (tem dois anos de arbitragem). Então, desde lá eu venho atuando no futebol em jogos femininos, masculinos, profissionais e também da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Quais jogos você considera marcantes na sua carreira?

Um recentemente foi o que ocorreu no PV (Estádio Presidente Vargas), Brasil x Itália, eu tive a oportunidade e a felicidade de participar desse jogo ao lado de mais quatro árbitras-Fifa. Então, de toda a minha carreira como árbitra, esse jogo foi o mais marcante. A Seleção que, quando criança, todos nós acompanhávamos dentro do gramado. Uma emoção muito grande ver o PV lotado, a torcida fazendo uma grande festa, ligando as luzes de celulares. Foi um momento único e muito tocante.

Neste meio ainda machista, como você encara ser mulher dentro de um quadro de arbitragem?

É difícil, é um grande desafio. Não só dentro do futebol, mas também em outros ramos. Dentro de campo, somos desafiadas. Somos cobradas até mais do que os homens. Então tem de ter pulso firme, estudar, treinar para você estar no mesmo patamar que um homem ocupa dentro do futebol e da arbitragem.

Você é pagodeira. Fez parte de uma banda de samba. Conta essa história!

Antigamente, eu fazia parte da banda "Meninas da Vila", surgiu de brincadeiras de fundo de quintal, de adolescência. A gente começou a tocar nos locais, porque a gente saía para se divertir, e então as pessoas começaram a ver. Profissionalizamos. A banda continua. Mas eu tenho outras prioridades, tive de me afastar um pouco da música. Não que eu tenha deixado de estudar música. Às vezes, nas horas vagas que eu tenho, eu procuro sempre estar me atualizando em alguns instrumentos. Estou aprendendo novos também. Eu admiro demais o Revelação (grupo brasileiro de samba originado no bairro de Engenho Novo, no Rio de Janeiro), sou bem eclética, MPB...

Em quem você se inspira para ser uma árbitra?

Aqui no Estado, sempre foi a Eveliny Almeida, que é referência na arbitragem cearense e foi a última árbitra-Fifa do Estado do Ceará. E em atuação agora a árbitra em que eu me inspiro é a Edina Batista, que vem galgando excelentes caminhos e incentivando mais mulheres a mostrarem a sua capacidade. Trabalhar com a Edina foi algo surreal em Brasil x Itália.