Sobreviventes da Copa do Brasil

Oitenta e um clubes largaram na Copa do Brasil 2019. Os jogos começaram no dia cinco de fevereiro. Logo na primeira fase, metade foi eliminada. Um facão que derrubou quarenta clubes. O Ferroviário foi nessa leva inicial, despachado pelo Corinthians. Ceará e Atlético-CE permaneceram. Depois o Atlético caiu para o homônimo de Goiás. O Ceará avançou mais uma etapa. Hoje, no Itaquerão, o campeão cearense decide a sua sorte. Como sofreu 3 a 1 dentro do Castelão, ficou em terrível desvantagem. Há quem já tenha jogado a toalha. Eu mesmo faço parte do grupo dos descrentes. Pensar numa virada alvinegra é muito difícil. Só mesmo apelando para as zebras do futebol. O Corinthians foi cirúrgico aqui. Fez os gols de que precisava com a precisão de atiradores de elite. E assim deixou o Ceará nas cordas como pugilista próximo do nocaute. A Copa do Brasil é a competição na qual mais resultados esdrúxulos aconteceram e acontecem. Só assim, nestas coisas inexplicáveis do futebol, concebo alguma possibilidade de permanência do Ceará na competição. O normal mesmo será pegar a viagem de volta, embora em futebol tudo seja possível.

Seguem

Ainda estão na Copa do Brasil: Botafogo-RJ, Juventude, Luverdense, Fluminense, Vasco, Avaí, Ceará, Corinthians, Atlético-GO, Santos, Vila Nova, ABC, Santa Cruz, CRB, Bahia, Chapecoense, Criciúma, Botafogo-PB e Londrina. Nas oitavas de final, entrarão os times da Libertadores: Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético-MG e Atlético-PR. Também entrarão o Fortaleza (campeão Série B), Paysandu (campeão Copa Verde) e o Sampaio (Campeão da Copa do Nordeste).

Times

Da atual Copa do Brasil, participaram times modestos, alguns com nomes pouco comuns como Tombense, Sobradinho, Fast, Itabaiana, Serra, Real Ariquemes de Rondônia, Tubarão, Galvez, URT, Aparecidense, Sinop, Corumbaense, Votuporanguense.

Mão na vaga

Hoje, no Castelão, no jogo de volta pela semifinal, o Fortaleza é favorito absoluto diante do Guarany/S. Pelo que houve na vitória tricolor no Junco (0 x 1), só mesmo uma metamorfose total no Bugre lhe possibilitará a inacreditável virada.

O Fortaleza tem tudo para garantir presença em mais uma decisão de título estadual. Animado pela primeira colocação confirmada na primeira fase da Copa do Nordeste, o astral no Pici está excelente. Edinho tem sido referência. Osvaldo está quase no ponto. Júnior Santos tem crescido de produção. Está no rumo

A utilização do var foi razoável na Copa do Mundo. Aqui no Brasil, como tudo é diferente, esse instrumento usado para dirimir dúvidas está sendo motivo de discordâncias e incompreensões. Em todos os esportes, os avanços tecnológicos têm ajudado. No futebol, já não sei se o VAR resolverá o problema