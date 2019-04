Sobral vem treinando bastante para aprimorar a parte física e ser titular do Ceará

O meia Fernando Sobral chegou ao Ceará sem muito alarde, mas com a expectativa de um bom futebol, por suas passagens por Guarany de Sobral e Sampaio Corrêa. Polivalente no meio-campo ao jogar como volante e meia, Fernando vem crescendo em desempenho no Ceará e pode, enfim, colocar uma dúvida na cabeça do técnico Lisca quanto sua titularidade.

No último sábado, o meia fez uma excelente partida contra o Salgueiro, fora de casa pela Copa do Nordeste, marcando um golaço - o seu primeiro com a camisa do Ceará - e distribuindo passes importantes.

O jogo em Pernambuco, que valeu a liderança geral e do Grupo B ao Ceará para enfrentar o Náutico nas quartas de finais, foi apenas o terceiro dele como titular - os dois anteriores haviam sido contra o Ferroviário, pela Taça dos Campeões (0x1), e outro pelo Estadual (6x2) - com o jogador ganhando cada vez mais espaço na disputa com Ricardinho ou Chico por uma vaga no meio-campo.

Paciência

Ciente de seu potencial, Fernando não demonstra ansiedade, e sim, paciência. "Eu venho me preparando bastante no dia a dia. Estamos trabalhando muito para quando as oportunidades aparecerem, para que possa mostrar que tenho condições de jogar mais vezes. A gente tem que entender que está defendendo uma grande equipe, e saber da responsabilidade. No futebol, a confiança sempre vai te proporcionar mais qualidade dentro do campo, mais personalidade, ir para cima dos adversários com confiança. E o gol me passa ainda mais".

Fernando acredita que, embora tenha sido utilizado como titular apenas nos jogos em que Lisca escalou um time alternativo, ele sabe que os treinamentos foram importantes para que estivesse preparado para iniciar um jogo. "O nosso jogo, de quem está atuando menos, é no treinamento. Aproveitamos cada trabalho para nos condicionarmos fisicamente, porque tecnicamente não desaprendemos. Estamos preparados para fazer uma grande partida quando o Lisca precisar. O importante é estar pronto quando ele necessitar do nosso futebol". Sobre o Corinthians, próximo adversário, "vamos aperfeiçoar nossas finalizações, e aproveitar as oportunidades. Iremos fazer uma grande partida para reverter a situação".

Nas ocasiões em que foi utilizado, Fernando Sobral não decepcionou. No último sábado, foi o melhor jogador em campo diante do Salgueiro, tendo anotado um gol e dado duas assistências."