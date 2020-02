Sistema Verdes Mares terá cobertura especial de Independiente x Fortaleza

O Sistema Verdes Mares terá uma cobertura diferenciada do Fortaleza na disputa contra o Independiente, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Será gerado conteúdo para todas as mídias (internet, jornal impresso, TVs e rádios).

Os jornalistas Marcos Montenegro e Antero Neto, junto com o repórter cinematográfico Nilton Alves, trarão todas as informações sobre o treino da equipe; os detalhes da partida, que terá Tempo Real no site do Diário do Nordeste e no GloboEsporte.Com/ce; e também os bastidores do pós-jogo.

Antero e Marcos vão preparar matérias para o Diário do Nordeste em sua versão impressa e também para as TVs Diário e Verdes Mares, trazendo uma visão particular da estreia leonina na competição e também informações exclusivas sobre os dias do elenco tricolor em Buenos Aires.