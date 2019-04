Sistema Verdes Mares cobre o Clássico-Rei em várias plataformas; saiba como assistir

Vovô e Leão fazem mais uma grande decisão de Campeonato Cearense, que será transmitida pelos veículos do Sistema Verdes Mares. Torcedor poderá conferir tudo sobre a decisão do Cearense antes, durante e depois. TV Verdes Mares, TV Diário e Verdinha transmitem a partida ao vivo. No site do Diário do Nordeste, tudo em tempo real.

Durante todo o Campeonato Cearense, o torcedor do Estado do Ceará conferiu de perto as emoções do Estadual 2019, desde a sua estreia, no início de janeiro. Foram dezenas de jogos que levaram emoção a quem foi ao estádio e também a quem acompanhou tudo de casa ou pelo celular, através dos veículos do Sistema Verdes Mares.

Para finalizar com chave de ouro mais um ano de Campeonato Cearense, a final do Estadual chega ao leitor, telespectador, internauta e ouvinte em várias plataformas e com muitas novidades.

A TV Verdes Mares vai transmitir o jogão, deste domingo, logo após a Temperatura Máxima. Antero Neto narra a partida, ao lado de Tom Alexandrino e Daniel Rocha. Na partida deste domingo, além das emoções da final, uma novidade será implementada: o uso da videoarbitragem, mais conhecido no mundo como o VAR.

Para que o telespectador tenha plena interpretação de tudo que tiver acontecendo no campo, a transmissão da TV Verdes Mares contará com a colaboração do ex-árbitro auxiliar da Fifa, Rodrigo Jóia.

Antes da partida, os internautas do globoesporte.Com/ce também já podem conferir o pré-jogo ao vivo, com todas as emoções direto da Arena Castelão.

Na TV Diário, o telespectador também confere um pré-jogo direto do estádio. Tom Barros comanda a transmissão, ao lado de Gustavo de Negreiros e dos personagens das Garras da Patrulha. Para sanar as dúvidas relativas ao VAR, a árbitra assistente Carolina Romanholi também auxiliará a compreensão do telespectador sobre as decisões tomadas pelo juiz Anderson Daronco.

As tradicionais emoções do rádio serão levadas ao ouvinte da Rádio Verdes Mares, AM 810, já a partir das 15h. Dênis Medeiros narra o jogão ao lado do comentarista Wilton Bezerra.

No site do Diário do Nordeste, o internauta não perde nada antes, durante e depois da bola rolar. Informações sobre o trânsito, os bastidores da decisão, chegada de clubes podem ser conferidas no Tempo Real, que também se inicia às 15h.

No dia seguinte, o jornal vai às bancas com tudo sobre a decisão do Estadual e a consequente festa da equipe campeã. Um pôster especial acompanha a edição pós-título.

Troféu Verdes Mares

Nesta segunda-feira (22), para fechar o Estadual com chave de ouro, acontece a solenidade de entrega do Troféu Verdes Mares 2019, comenda que premia os melhores do futebol cearense deste ano. A festa de entrega do Troféu será a partir das 19h, no estúdio da TV Diário, com transmissão pelo site globoesporte.Globo.Com/ce.