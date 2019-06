Setor de frente do Ceará fica na berlinda após três jogos sem gols

O Ceará encerrou a primeira "parte" da Série A, nove rodadas antes da parada para a Copa América, com uma campanha razoável, com 10 pontos e 37% de aproveitamento, fora do Z-4, na 13ª colocação. Mas a última impressão deixada pelo Vovô não é das melhores, com a derrota para o Vasco, por 1 a 0, na última quinta-feira (13), jogando mal, além de somar apenas um ponto em nove, sem marcar gols nos últimos três jogos.

E a queda de produção do Vovô na Série A passa diretamente pela produção ofensiva. Contra Santos, Bahia e Vasco da Gama, o time não marcou gols, ou seja, está 270 minutos sem balançar as redes.

Foram utilizados seis atacantes nestas três partidas: Leandro Carvalho (173 minutos), Bergson (153 minutos), Romário (94 minutos), Rick (56 minutos), Ricardo Bueno (42 minutos) e Matheus Gonçalves (41 minutos).

Nos três jogos, o Ceará finalizou 32 duas vezes, com apenas nove no gol (ou seja, finalizações certas), com 23 para fora (erradas), acertando apenas 28% das tentativas.Detalhando cada jogo, contra o Bahia, foram cinco no gol e 10 para fora; diante do Santos, três no gol e nove para fora; e diante do Vasco da Gama, um no gol e quatro para fora.

Com os atacantes na berlinda, o Ceará busca a contratação de mais um jogador de ataque para reforçar o setor. Nomes como Lucca e Edgar Junio foram especulados nos últimos dias, mas a diretora negou a negociação com ambos.

Admitiu

Na última quinta-feira (13), contra o Vasco, a produção ofensiva foi a pior dos três jogos e o técnico Enderson Moreira admitiu que o Ceará não jogou bem.

"Particularmente, acho que o primeiro tempo foi um dos piores momentos que eu tive no Ceará. Foi muito abaixo, muito aquém. A gente não conseguiu produzir quase nada. Aceitou muito a pressão da equipe do Vasco. Já saiu muito no lucro de não ter sofrido gols. No 2º tempo, acho até que tivemos boas oportunidades claras. Acho que conseguimos tirar o ímpeto do Vasco, controlar mais a partida. Mas o Vasco mereceu a vitória", disse o treinador.

A delegação alvinegra se reapresenta no dia 24 de junho, com atividade realizada no CT de Porangabuçu. O próximo jogo da equipe é contra o Fluminense, em 15 de julho, pela 10ª rodada do Brasileirão, às 20 horas no Maracanã, no Rio de Janeiro.