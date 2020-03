Setor de ataque é o mais deficiente do Ceará nesta temporada

Rodrigão, Mateus Gonçalves, Bergson e Leandro Carvalho. Os quatro jogadores são os atacantes que marcaram gol pelo Ceará neste ano. Deles, apenas Rodrigão é novato no elenco. Além deles, há ainda Rafael Sóbis, que é o mais famoso de todo o setor, mas ainda não conseguiu balançar as redes. Afora Léo Chú, que chegou recentemente, Cristiano, Rick, Rogério e Lima. No entanto, o ataque é o setor que mais deixa a desejar na equipe alvinegra. E é nele que reside seu maior problema em vencer as partidas.

Para se ter ideia da falta de pontaria do Vovô nesta temporada, os quatro primeiros atacantes citados acima marcaram um gol cada. Ou seja, o ataque do time tem quatro gols, 30,7% dos 13 tentos marcados pela equipe.

Só o zagueiro Klaus, que tem boa presença de área nas cobranças de escanteio e falta, e vem se destacando na equipe titular, já marcou três vezes, sendo o artilheiro do Ceará em 2020. Ou seja, sozinho, ele já foi responsável por 23% dos gols alvinegros.

Enderson Moreira admite que o time alvinegro não tem atuado como deveria e que os jogadores precisam mostrar mais qualidade no futebol apresentado em campo. "Precisamos oferecer ao torcedor luta, disposição, dedicação. Não que tenha faltado. Mas precisamos de ainda mais. Uma imposição pela vitória ainda mais. É preciso fazer as coisas acontecerem", frisou o treinador do Ceará.

Principalmente, pelos lados, o Vovô não tem sido ofensivo o suficiente e peca nas finalizações também. Leandro Carvalho e Rogério têm feito esse papel nas partidas recentes e pouco produziram. Muito menos serviram Rafael Sóbis, que tem atuado mais centralizado.

Jacaré pode resolver

Setor mais "inchado" da equipe de Porangabuçu, o ataque ainda receberá mais um reforço. Vitor Jacaré, da equipe do Caucaia, chega para o Alvinegro após as disputas do Campeonato Cearense. Será o 11º jogador para o setor e uma possibilidade nova de ter jogadas de mais qualidade pelos lados do campo.

Jacaré vem marcando gols decisivos no Estadual, como os dois do último sábado, diante do Pacajus, na vitória por 3 a 2, e pode realmente ser uma peça-chave no esquema tático pensado pelo técnico Enderson Moreira.