Seminário celebra pioneiros das artes marciais no Ceará

No sábado (9), Fortaleza será palco de um golpe de gratidão. Em tributo, 300 atletas de diferentes escolas e modalidades das artes marciais se reunirão sob um mesmo ginásio da Faece/Fafor para celebrar o principal precursor da prática esportiva cearense: o grão-mestre Evilázio Feitosa.

O sentimento de lar preenche o ancião pelo impacto direto que detém sobre o crescimento do esporte, mesmo residindo nos Estados Unidos. Encantando pela luta ainda na juventude devido aos filmes dos Dragões do Kung Fu, o cearense cultivou o sonho de se tornar faixa preta.

Diante de um cenário carente de oportunidades, germinou as primeiras experiências no campo e, aos 55 anos, Evilázio colhe um reconhecimento internacional ao ministrar aulas na Europa, América, Ásia e África. Nascido em Sobral, ganhou o mundo e devolveu à terra alencarina o incentivo em forma de títulos e qualificações: 15º Khan (Grand Master) de muay thai, faixa preta 8º Dan de kickboxing, 5º Dan em full contact e pentacampeão brasileiro de kickboxing (1983 a 1987).

Com a carreira consolidada no exterior, o objetivo é fortalecer a prática local e revelar novos campeões, assim como fez com o cearense Thiago 'Pitbull' Alves, um dos lutadores mais respeitados no UFC. Para Evilázio Feitosa, a ascensão de nomes emergentes passa por uma reestruturação do esporte.

"Em todas as modalidades chegamos a ter 50 campeões cearenses. É algo que não está correto e tem reflexo nos patrocinadores", analisou. As propostas serão abordadas ao longo do seminário.

A honraria ao grão-mestre será celebrada durante o evento que marca os 32 anos de fundação da academia Fight Sport, a primeira no Estado a implantar a profissionalização dos lutadores. A partir das 10 horas, também ocorre um seminário e uma capacitação técnica aos graduandos do centro de treinamento, com investimento de R$ 70.