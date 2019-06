Semifinais do Estadual de Futsal começam neste sábado

Começam hoje as semifinais do 1º turno do Campeonato Cearense de Futsal. Grandes equipes já ficaram pra trás (como Horizonte e BNB) e os duelos deste sábado (15) são: Maranguape x Eusébio, às 19 horas, e Ceará x Pires Ferreira, às 17 horas, com transmissão ao vivo da TV Diário.

A vaga do Ceará veio de maneira surpreendente, após eliminar o tetracampeão Horizonte, no Ginásio Domingão. Até então, o Galo do Tabuleiro só tinha perdido um jogo em cinco disputados. Pires Ferreira é outra equipe que vem surpreendendo. Sob o comando de Elivésio Fernandes, que já sabe o "caminhos das pedras". A equipe também tem o artilheiro da competição, o pivô Marcelo, que tem seis gols no Cearense.

Emoção

Na outra partida, Maranguape e Eusébio também farão um duelo com muita emoção para quem estiver na arquibancada. São jogos de ida e volta nas semifinais. Quem vencer hoje estará com um pé na final do 1º turno do Campeonato Cearense de 2019.