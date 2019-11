Sem Talles Magno, Brasil faz jogo decisivo contra a Itália no Mundial

A Seleção Brasileira Sub-17 tem mais um desafio difícil no caminho em busca do título da Copa do Mundo da categoria, que é disputada aqui no Brasil. Contra a Itália, o Brasil entra em campo hoje, a partir ds 20 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia. E a equipe terá uma modificação certa. A tendência é que o meia Pedro Lucas entre no lugar de Talles Magno, que teve uma lesão na coxa diante do Chile, nas oitavas de final, e não joga mais no Mundial. O GloboEsporte.Com acompanha a partida em Tempo Real, e o SporTV transmite o confronto ao vivo.

Pedro Lucas foi testado pelo técnico Guilherme Dalla Déa para o jogo das quartas de final da Copa. Em treino no CT do Goiás, em Goiânia. Pedrinho, como é chamado no grupo, já havia feito uma boa partida na vitória sobre o Chile, por 3 a 2, e que deu a classificação à Seleção Canarinho. Se a mudança se confirmar, Peglow, o Camisa 10, vai ser deslocado para a ponta. O time deve sair do 4-1-4-1 para o 4-3-3, com variação para o 4-2-3-1.

"Nós trouxemos 21 atletas. Ainda estamos com 21, porque o Talles Magno está no coração de todos nós. É importante que todos se sintam importantes. Mesmo que entrem pouco, têm a minha confiança", destacou Dalla Déa.

Dalla Déa também confirmou a volta de Yan na lateral direita. O jogador do Coritiba cumpriu dois jogos de suspensão após o cartão vermelho contra a Nova Zelândia, na 2ª rodada da 1ª fase. A opção para o lugar do volante Diego Rosa, suspenso, é Talles Costa, titular nos dois primeiros jogos do Mundial.

O Brasil deve ir a campo da seguinte maneira: Donelli; Yan, Henri, Luan Patrick e Patryck; Daniel Cabral, Talles Costa e Pedro Lucas; Veron, Kaio Jorge e Peglow.