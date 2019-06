Sem novas contratações, Leão se reapresenta com 29 atletas

Agora com apenas a Série A do Campeonato Brasileiro pela frente, o Fortaleza reapresentou seus jogadores na tarde de ontem (25) no CT Ribamar Bezerra.

Após ter se sagrado Campeão Cearense de 2019, Campeão da Copa do Nordeste e participado das oitavas de final da Copa do Brasil, o clube se envolve com o grande objetivo do ano. Durante o anos, a palavra acesso estava presente do início ao fim das temporadas do Leão, mas agora ela foi substituída por permanência. A meta é garantir o clube na Série A do Campeonato Brasileiro no fim deste ano.

"O que conquistamos no primeiro semestre de 2019 vai ficar nos quadros, nas estantes e nos murais. Agora, estamos entrando numa competição só, com um foco só, coisa que não acontecia desde o início do ano. Faltam 29 rodadas e vamos lutar pelo objetivo maior no ano que é a permanência na Série A para 2020", disse o presidente Marcelo Paz, abrindo a tarde de entrevistas no CT.

Saídas

Antes de abordar o assunto relativo a possíveis contratações, o presidente do Leão começou por explicar a saída de três jogadores do elenco, como os atacantes Júnior Santos e Matheus Alessandro e o zagueiro Patrick. Júnior Santos já viajou para realizar exames no Kashiwa Reysol, do Japão e, se for aprovado, será negociado em definitivo. O Fortaleza tem 50% dos direitos federativos do jogador e será recompensado por isso.

O atacante Matheus Alessandro era emprestado pelo Fluminense e manifestou interesse em jogar no exterior. O atleta atuará no futebol coreano. Por fim, o zagueiro Patrick, que veio do Ituano, vai jogar em um clube que disputa a Série B, devendo ser o Guarani de Campinas.

Contratações

Era de se esperar que fossem anunciadas algumas contratações, mas tal situação não aconteceu. O dirigente do Leão do Pici informou que o clube contratará um zagueiro e mais um meia-atacante, que jogue pelos lados ou mais centralizado.

O torcedor tricolor esperava quatro ou cinco reforços, mas esse não é o desejo da diretoria e do técnico Rogério Ceni, segundo Marcelo Paz.

"Quando a gente não jogava só às quartas e domingos, realmente precisava de um elenco mais numeroso, mas agora vamos atuar só às quartas e domingos, não é saudável ter 30, 35 ou 38 jogadores. Você vai ter muitos jogadores que não serão relacionados, vão ficar sem jogar e custando dinheiro aqui para o clube. Não temos orçamento sobrando", explicou o presidente tricolor.

O dirigente reafirmou o desejo de contratar um zagueiro e outro atleta do meio-campo para a frente, que chegue na área para finalizar. Esses dois próximos reforços foram pedidos pelo técnico Rogério Ceni, que não fez mais solicitações do que essas, segundo Paz.

Folga

Na sequência da entrevista do presidente do clube, veio o preparador físico Danilo Augusto, para falar sobre a inter-temporada do Leão. Ele disse que a folga de 12 dias dada ao elenco foi providencial, para a recuperação física dos atletas.

"Nós buscamos uma estratégia de aproveitar ao máximo essa folga de três semanas. Demos uma folga importante a uma equipe que vinha desgastada de uma maratona de jogos importantes e viagens difíceis, então foi um descanso merecido. Os treinos de agora são para tornar o elenco mais forte para suportar os próximos jogos da temporada", explicou Danilo Augusto.

Serão feitos testes fisiológicos e físicos nos atletas, para identificar déficit de força nos jogadores. A avaliação no período da manhã será realizada no Departamento de Fisioterapia da UFC, no Benfica.

Recuperação

O atacante Edinho e o zagueiro Roger Carvalho, que se recuperam de lesões musculares, já correram em volta do campo, mostrando a boa recuperação de ambos.

"O Edinho ainda vai demorar um pouco para ser liberado para treinar junto com o restante do elenco, mas o Roger Carvalho já está na fase final de sua transição. Essa semana, ele deve participar das atividades com a preparação física", explicou Danilo.

Quem está recuperado da lesão na panturrilha é o centroavante Wellington Paulista, que treinou com os outros jogadores, no primeiro trabalho da semana, com o técnico Rogério Ceni.

O goleiro Matheus Inácio, que já passou mais de seis meses de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, fez atividades específicas e aos poucos está sendo liberado para os treinamentos com bola.

Ao todo, foram 29 atletas que iniciaram a inter-temporada, com a ausência dos três que não ficarão e ainda de outros jogadores do elenco.

O objetivo da comissão técnica é deixá-los aptos para o próximo jogo, pela 10ª rodada, dia 13 de julho, às 17 horas, e não mais às 21 horas, pela 10ª rodada, contra o Avaí.