Sem Marta, Seleção Brasileira encara Jamaica pela Copa do Mundo

A Seleção Brasileira não terá sua principal estrela na estreia da Copa do Mundo Feminina da França. Marta ainda não está recuperada da lesão muscular na coxa esquerda e será desfalque do Brasil no 1º jogo diante da Jamaica, hoje, às 10h30, em Grenoble, com transmissão da TV Verdes Mares.

O técnico Vadão foi quem confirmou a ausência de Marta. O treinador disse que a craque poderá estar presente no banco de reservas. "Ela teve uma evolução muito grande, até acima do que a gente esperava, mas não reúne condições para o 1º jogo. Pode até ficar conosco torcendo, mas não tem possibilidades de entrar, deixo isso bem claro".

Sem poder contar com Marta, eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo, Vadão afirmou que o ataque será formado por Cristiane e Bia Zaneratto.

A zagueira Érika, cortada da Seleção na sexta após sofrer nova lesão na perna esquerda, dará lugar a Kathellen, que fará parceria na zaga com a capitã Mônica. Esta disse que o time irá jogar também pelas atletas que foram cortadas - Fabi Simões e Adriana foram as outras jogadoras desconvocadas por lesão.

Adversária

O Brasil abre a campanha contra a Jamaica. As Reggae Girlz devem em grande parte sua presença na França à "família real" do estilo musical que lhes dá nome. A maior mecenas é Cedella Marley, uma das filhas de Bob.

As mulheres jogam na Jamaica desde os anos 1960, mesmo com os olhares masculinos de reprovação. A seleção esperou até 1991 para disputar seu 1º jogo e chega ao Mundial sem nenhum favoritismo.