Sem Edinho, Zé Ricardo mudará ataque para enfrentar o Goiás

Desde que chegou ao Fortaleza, o técnico Zé Ricardo não teve a possibilidade de repetir escalação. Nos jogos contra Internacional e Santos, o Tricolor teve formações diferentes, fato que se repetirá também na próxima rodada. Contra o Goiás, no domingo (1), o comandante leonino já sabe que terá que mexer na equipe. Com um desfalque considerável, o treinador será obrigado a alterar o sistema ofensivo, que conta com três opções brigando pela vaga.

Com lesão de fascite plantar no pé direito, o meia-atacante Edinho está fora da partida. Ele sequer participou dos treinamentos de ontem e anteontem, e a previsão é que fique cerca de dez dias fora. Com isso, Felipe Pires, André Luis e Osvaldo, cada um com características diferentes, surgem como opções para formar ataque ao lado de Wellington Paulista e Romarinho.

Felipe Pires é quem surge como alternativa mais provável. Ele atuou em apenas dois jogos na Série A, mas foi muito bem no último deles, contra o Santos. Quando entrou, no intervalo da partida, o time perdia por 3 a 0, e nos 45 minutos finais conseguiu reação surpreendente e buscou o empate. O ponta de 24 anos passou a ocupar a faixa esquerda de ataque, garantindo maior velocidade nas transições e recomposição no setor, auxiliando Carlinhos. O comprometimento tático pesa a favor do paulista, que pode fazer Romarinho ser deslocado para o lado direito ou ele mesmo ocupar a posição.

Outra opção para assumir a titularidade é André Luis. Autor de dois gols nos oito jogos que fez nesta Série A, sendo cinco como titular, o atacante canhoto, de 22 anos, possibilita alternativa diferente de esquema, já que é mais um segundo atacante que propriamente um ponta. Com isso, oferece possibilidade de maior apoio a Wellington Paulista.

Quem já está acostumado a substituir Edinho é Osvaldo. Outra opção, o atacante de 32 anos 'corre por fora', apesar de ser, dos três, quem mais jogou nesta Série A. Ao todo, foram 13 partidas, sendo seis de titular, e com um gol marcado. Porém, desde a chegada de Zé Ricardo, Osvaldo não iniciou nenhum jogo entre os titulares e atuou apenas 18 minutos.

Pela dificuldade física em atuar 90 minutos em alta intensidade, ele é visto mais como uma alternativa para entrar no segundo tempo. Apesar das arrancadas em velocidade e de ser sempre uma opção interessante para contra-ataques, com força nos duelos individuais, a característica da partida indica outro dificultador para que o camisa 11 inicie jogando.

Outras ausências

Além de Edinho, outros dois importantes jogadores serão desfalques do Fortaleza para a partida de domingo. O lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Juninho receberam o terceiro cartão amarelo da série e estão suspensos. Bruno Melo, que retorna de suspensão, assume a vaga na lateral, enquanto Nenê Bonilha e Marlon são os mais cotados para o lugar de Juninho.