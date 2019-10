Seleção Olímpica perde amistoso

Na preparação para buscar a vaga nos Jogos de Tóquio através do torneio classificatório que será disputado em janeiro na Colômbia, a Seleção Brasileira Olímpica decepcionou ontem ao perder para o Japão por 3 a 2, em amistoso disputado na Arena Pernambuco.

Ao Tanaka foi o destaque do duelo ao marcar duas vezes pela seleção japonesa. Já os gols brasileiros foram de Matheus Cunha e Pedro, ambos de pênalti, na reedição da final do Torneio Maurice Revello, o tradicional Torneio de Toulon, realizado em junho, na França, quando a seleção venceu os japoneses nos pênaltis após empate por 1 a 1.

O duelo de ontem teve baixo nível técnico no primeiro tempo, com muitos erros de passe, e a tentativa do corintiano Pedrinho abrir espaços na defesa japonesa através de jogadas individuais. Matheus Cunha abriu o placar aos 14 minutos ao cobrar pênalti sofrido por ele. Só que os japoneses empataram o amistoso aos 27, com uma finalização da entrada da área de Ao Tanaka.

Na etapa final, o Japão foi superior ao Brasil e aproveitou falhas do sistema defensivo da seleção, além de ter contado com alguma sorte, para assegurar a sua vitória. Aos seis minutos, Cleiton saiu jogando errado, Ao Tanaka ficou com a bola, chutou de fora da área e virou o placar: 2 a 1. O terceiro gol japonês saiu em bela finalização de fora da área, de Nakayama.

O técnico André Jardine, então, fez várias mexidas para tornar o Brasil mais ofensivo. Mas com atuação ruim, a seleção só conseguiu marcar em novo pênalti, esse assinalado após a bola desviar no braço de Tatsuta e convertido por Pedro, que havia iniciado a partida no banco.

O duelo atraiu 7.911 torcedores à Arena Pernambuco.