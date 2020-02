Seleção de Vôlei da Universidade de Fortaleza no Pan-Americano

A equipe de voleibol feminino da Universidade de Fortaleza irá representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Universitários 2020. A competição acontece de 31 de maio a 10 de junho na cidade de Mérida, capital de Yucatán, no México.

Os jogos são promovidos pela Federação Internacional de Esportes Universitários (Fisu) e contam com a participação de mais de 20 países competindo em 15 modalidades diferentes.

Participam dos jogos os melhores times universitários de cada país. A Seleção de Voleibol Feminino da Universidade de Fortaleza ganhou destaque nacional após o primeiro lugar na categoria de voleibol feminino nos Jogos Brasileiros Universitários (JUBs) em 2019.

A oficialização da participação da Universidade de Fortaleza foi anunciada no Seminário Pan-Americano do Esporte Universitário, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) em 4 de fevereiro, no Comitê Olímpico do Brasil, localizado no Rio de Janeiro.

Ralciney Barbosa, coordenador da Divisão de Assuntos Desportivos (DAD), esteve presente no evento representando a Universidade de Fortaleza e pôde participar de discussões que envolvem o desporto universitário em nível nacional com representantes da CBDU e Fisu.

Para Ralciney, a expectativa do desempenho das atletas nos jogos é conseguir a classificação entre as oito melhores equipes, e, posteriormente, entre as quatro. "Se a equipe da Universidade de Fortaleza conseguir, representando o Brasil, ficar entre as quatro, já será uma classificação muito importante".

Seleção premiada

Em 2019, a Seleção Feminina de Voleibol da Universidade de Fortaleza se consagrou campeã em duas competições: o Campeonato Cearense de Voleibol e os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

Nos JUBs, a equipe soma quatro títulos na modalidade voleibol. Os jogos trouxeram notáveis resultados e vitórias, classificando a Universidade de Fortaleza como a terceira melhor instituição de ensino superior no Troféu Eficiência do ranking da Confederação Brasileira de Desporto Universitário em 2019.