Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para Pré-Olímpico

O técnico André Jardine anunciou, nessa segunda-feira, a convocação da seleção brasileira para o Pré-Olímpico, que será realizado na Colômbia no início de 2020, e incluiu nomes que têm se mostrado como promissoras revelações no futebol nacional, como Antony e Reinier. Mas também atletas que já atuam fora do País, como Gabriel Martinelli e Douglas Luiz.

O São Paulo foi o clube com mais jogadores convocados por Jardine - três -, sendo eles Antony, Walce e Igor Gomes. O meia, aliás, foi uma das novidades da relação do treinador na comparação com listas anteriores, assim como o flamenguista Reinier, os zagueiros Gabriel, do Lille, e Robson Bambu, do Athletico-PR, além do atacante santista Yuri Alberto.

Como a competição não faz parte do calendário oficial da Fifa, a CBF tem de negociar a liberação dos jogadores com os seus clubes. Com isso, alguns nomes precisaram ficar de fora da lista. O treinador, por exemplo, não chamou atletas que seriam presença óbvia em uma relação sem restrições, como os atacantes Rodrygo e Vinicius Junior, ambos do Real Madrid.

Assim, ainda há o risco de que alguns desses jogadores convocados nesta segunda-feira não sejam liberados pelos seus clubes, embora a CBF tenha destacado que conversou com as equipes antes da divulgação da lista.

O torneio será disputado a partir de 18 de janeiro, sendo que a estreia do Brasil vai ser no dia seguinte, contra o Peru.

Reinier

Um caso específico envolve Reinier. O flamenguista havia sido convocado para o Mundial Sub-17, mas não foi liberado pelo clube, desfalcando a seleção. Agora, foi lembrado para a equipe que disputará o Pré-Olímpico. Porém, como está com seu time para a disputa do Mundial no Catar, não terá 30 dias de férias se for, de fato, defender a Seleção na Colômbia.