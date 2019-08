Segurança é definida para Clássico-Rei da Série A

Planejar um Clássico-Rei nunca é uma tarefa simples. Cada detalhe precisa ser minuciosamente estudado pelas entidades envolvidas para ser posto em prática. E no sábado (3), às 19 horas, com um Ceará x Fortaleza que promete casa cheia na Arena Castelão, foi definido o plano de ação do jogo pela 13ª rodada da Série A, com um confronto que ficará marcado também por novidades na arquibancada.

Este Clássico-Rei será diferente, com uma nova divisão de torcidas: 70% para o mandante Ceará e 30% para o visitante Fortaleza, além de ter torcida mista nos camarotes.Ou seja, duas ações novas, que podem ser mantidas para outros encontros entre Vovô e Leão, tornando o jogo um evento 'teste' ou 'piloto'.Com uma carga de 50 mil ingressos, ficou definido que o Alvinegro, mandante, tem 35.800 bilhetes, enquanto Tricolor, visitante, 14.200.

O representante do Fortaleza na reunião, Tahim Fontenele, admitiu um incômodo inicial, mas que o clube terá direito a uma carga maior do que a de um visitante habitual na Série A (10%) e que pode ser um teste para jogos futuros, como no returno, pela 32ªrodada, com mando leonino.

"Houve um questionamento da nossa torcida com relação à divisão de torcidas no estádio, mas normalmente o visitante teria direito a 10% dos ingressos, e conseguimos com o Ceará uma carga de 15 mil ingressos que representam 30%. Vamos testar, ver como se comporta a segurança e, no outro clássico, vai ter esta mesma reciprocidade. No futuro, vamos analisar junto com a Polícia uma forma melhor de dividir as torcidas ao meio, em quantitativos".

Já Renan Vieira, representante do Ceará, destaca que o jogo tem tudo para ser uma grande festa.

"A reunião foi tranquila, com todos entrando em consenso do comparecimento da massa alvinegra e da torcida visitante, a tricolor. Esperamos 50 mil pessoas, a carga total, para lotarmos a arena Castelão", disse.

Torcida mista

Outra novidade é a torcida mista nos camarotes. Cerca de 40 torcedores de Ceará e Fortaleza estarão no mesmo espaço torcendo. Quem explica é Edvando França, coordenador do Nudetor.

"Estamos otimistas nessa força-tarefa. O Ceará está sendo exemplo para outros estados, de organização, de festa das torcidas, com o Ministério Público concordando com esta festa, agora claro, tem correções, com o entorno sendo um grande desafio. Se dentro da arena está calmo, sem ocorrências, o entorno é aflitivo para o torcedor. A grande novidade será a torcida mista, algo tímido: reservamos 2 camarotes, em torno de 40 a 50 torcedores, com torcidas de Ceará e Fortaleza juntas, termômetro para avaliar os próximos jogos, se ampliamos para o setor premium. Será uma avaliação", disse.

Segurança

A partida deste sábado (3) terá a segurança reforçada com o seguinte efetivo: policiais militares (500), policiais civis (22), bombeiros (35) e guardas municipais (24). A abertura dos portões da Arena Castelão está prevista para acontecer as 16 horas, ou seja, a três horas do início do jogo.

Para o major Claudejane Cabral, a maior preocupação da segurança é o entorno do estádio, na chegada e saída do torcedor, já que dentro do Castelão as ocorrências são raras.

"Estamos disponibilizando um efetivo de 500 homens, para garantir a segurança interna e externa do Clássico-Rei. A nossa preocupação é com as torcidas, tanto na entrada, quanto na permanência interna e posterior ao evento".