Segunda etapa do Circuito Ceará Games leva crossfit para o Eusébio

As últimas semanas foram de maior intensidade nos treinos com barras fixas e olímpicas, caixas, bolas e o peso do próprio corpo, elementos familiares aos praticantes de crossfit, junto aos testes das novas provas desafiadoras do Circuito Ceará Games. Três meses após o primeiro evento, a segunda etapa do torneio desembarca no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste fim de semana, prometendo pôr à prova os talentos dos atletas da modalidade.

A competição terá provas nas categorias Individual Masculino e Feminino (Scaled, Intermediário, RX e Teens) e Master (homens com mais de 40 anos e mulheres acima de 35). Há também a modalidade em trios. Ao todo, 376 atletas estão inscritos na competição – mais de 130 a mais do que na primeira etapa, segundo a organização.

Serão dois dias de provas com diferentes modalidades JL Rosa

Diferente de outras competições realizadas no Estado, o Circuito Ceará Games realizará a somatória dos pontos dos atletas no decorrer das quatro etapas do torneio – as próximas devem ser realizadas nos meses de setembro e novembro. Ao final, quem tiver os melhores resultados receberá o título de campeão de cada categoria individual, além do melhor box que obtiver a maior pontuação acumulada.

As recompensas também são boas: estão em disputa mais de R$ 60 mil em premiações, sendo R$ 50 mil para os participantes que formarem os pódios de todas as etapas e R$ 10 mil para o box/academia que obtiver a melhor colocação.

O briefing que informará todos os detalhes e regras, ocorre nesta sexta-feira (21), às 19h30, no local da competição: um colégio particular no bairro Amador, no Eusébio. No sábado (22) e no domingo (23), a programação começa às 8 horas. O Circuito Ceará Games tem promoção do Sistema Verdes Mares e apoio da Prefeitura de Fortaleza.