Sede do Pici está se tornando o Centro de Excelência do Fortaleza; veja como estão as obras

A inauguração da praça Ney Rebouças, que fica em frente ao centro de treinamento do Pici foi simbólica para o Fortaleza. Em fase avançada de obras no novo Centro de Excelência, a transformação estrutural do clube, que começou com a reforma da fachada, no final de 2018, já é realidade no dia a dia Tricolor com a revitalização do gramado do Alcides Santos e passa pelos retoques finais no núcleo de futebol profissional do time.

A reforma nos setores funcionais do CT tiveram início em meados de março de 2019 e completaram nove meses. O objetivo principal do clube é que os espaços estejam concluídos para os treinamentos do início da temporada e que, em maio, no início da Série A, todo o complexo esteja entregue para usufruto.

“Um clube da grandeza do Fortaleza tem que ser grande também em nível estrutural, físico. Isso é um investimento contínuo que, certamente, torna o clube cada vez maior”, disse o presidente do clube Marcelo Paz.

Benfeitorias do novo Centro

Núcleo de futebol: Área de suplementação, vestiário, rouparia, academia, fisioterapia, piscina, hidromassagem e crioterapia

Estádio Alcides Santos: Novo gramado, fachada, nova Praça Ney Rebouças

Outros espaços: Sala de imprensa e hotel

Profissionais trabalham diariamente para a conclusão da obra

O valor de todo o complexo é estimado em R$ 5 a 6 milhões. Apesar de parecer alto, o custo é necessário para que o CT do Fortaleza deixasse de ser um estádio para dar lugar a uma nova proposta. No total, cerca de R$ 2,5 milhões foram destinados apenas para o núcleo de futebol.

Além disso, todo o processo de implementação do gramado, que compreendem desde a aquisição, passando por revitalização, irrigação e manutenção, custou cerca de R$ 870 mil aos cofres do Leão.

Cerca de 50% das obras em todo o complexo já foram concluídas, de acordo com Rodrigo Monteiro, diretor de patrimônio do clube. O núcleo de futebol já está mais adiantado e se aproxima de 70% de obras concluídas.

A finalização do Centro de Excelência foi um dos pedidos de Rogério Ceni para renovar contrato com o Fortaleza para 2020. De acordo com Daniel Levi, diretor financeiro da comissão de obras do Fortaleza, o conceito do Centro de Excelência prioriza uma "visão 360º" do técnico. Para tanto, o treinador teve papel fundamental desde a concepção do projeto.

A arquitetura funcional é outro ponto de destaque. Os equipamentos utilizados pelos atletas não serão mais distantes entre si, sendo integrados em somente um espaço, que conta com uma piscina, duas banheiras de hidromassagem, zona de crioterapia, espaço fisioterápico, vestiário, rouparia e área para suplementação.

A conclusão desta etapa de obras é prioridade total no Pici.

Em seguida, os trabalhos seguem para a conclusão de espaços complementares na sede. A nova sala de imprensa será em espaço anexo à bilheteria. O alojamento Ribamar Bezerra será reformado e se tornará hotel. O refeitório já existente também será expandido e um novo auditório deve ser construído. Placas de energia solar estão sendo colocadas no teto de um dos prédios no entorno do gramado e deverá abastecer parte dos equipamentos.

Gramado do Alcides Santos foi modificado e está com padrão superior de qualidade

Vaquinha do Leão

Após Ceni ter doado R$ 100 mil para acelerar as obras, o Fortaleza lançou campanha de arrecadação online com o objetivo de arrecadar R$ 300 mil. O timejá coletou mais de 60% do objetivo final após uma semana de arrecadação.

“O torcedor é responsável por pelo menos 70% de tudo o que a gente investiu aqui. Tudo que apresentamos para o torcedor, ele chega junto”, disse Rodrigo Monteiro, diretor de patrimônio do Fortaleza.