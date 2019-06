Se vencer, Ferroviário terá o melhor turno da história da Série C

O Ferroviário está próximo de alcançar uma marca histórica na Série C do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo A com 19 pontos, o time coral pode somar o maior número de pontos da história de um turno do campeonato no atual formato, ou seja, após nove rodadas, seja o Grupo A ou B (este geralmente composto por times do Sul/Sudeste).

No domingo (23), o Ferroviário visita o Confiança, no Estádio Batistão, em Sergipe, às 16 horas, e se vencer, chega a 22 pontos, superando a campanha do Fortaleza de 2015, que encerrou o turno com 20 pontos. Hoje, o Ferroviário tem 19, com seis vitórias, um empate e uma derrota, sendo 16 gols a favor e nove contra, com saldo de sete gols e 79,2% de aproveitamento.

A campanha coral é inferior à do Fortaleza apenas no saldo de gols. Naquele ano de 2015, o Tricolor também tinha 19 pontos, com seis vitórias, um empate e uma derrota, 14 gols a favor e cinco contra, com saldo de nove, e o mesmo aproveitamento: 79,2%.

O que torna a possibilidade real da melhor campanha coral é o resultado da 9ª rodada, a última do turno, com jogos de ida: naquele ano, o Leão empatou em 2 a 2 com o Águia de Marabá, fora de casa, chegando a 20 pontos. Assim, se o Tubarão da Barra vencer o time sergipano, terá a melhor campanha da Série C de toda a história.

Seria mais uma prova da campanha consistente do time da Barra, que cada vez mais se aproxima da classificação para a 2ª fase (de mata-mata que já vale o acesso), pois a média histórica é de 26 pontos.

"Estamos cientes da matemática do campeonato. Nossos objetivos estão sendo alcançados com as vitórias. A Série C do Brasileiro é muito difícil, mas com foco conseguiremos nossos objetivos, como garantir a nossa permanência, depois classificar entre os quatro e, se Deus quiser, buscar o acesso", disse o zagueiro Da Silva.

Histórico

O desempenho coral na Série C pode surpreender alguns, mas o Ferroviário é um dos times mais importantes e tradicionais da 3ª divisão nacional. Disputando pela 13ª vez, é o clube que mais balançou as redes adversárias, e um dos que tem o maior somatório de pontos ao longo da história.

Suas melhores classificações foram o 6º lugar de 1997 e o 5º de 2006, ano este em que ascenderam à Série B quatro clubes.