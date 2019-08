Se ficar na Série A, Fortaleza deverá quitar todas as dívidas em 2020

Uma das marcas da gestão do presidente Marcelo Paz no Fortaleza é a responsabilidade financeira. Sem cometer loucuras, o dirigente assumiu o clube ainda em 2017 e agora, na Série A do Brasileiro, está próximo de quitar todas as dívidas do Tricolor. A projeção é que, se o time permanecer na Primeira Divisão, os débitos sejam equacionados.

A revelação foi feita em entrevista ao programa Jogo Certo, da TV Diário. Na ocasião, Paz falou ainda sobre a folha salarial, que está em R$ 2,6 milhões, possíveis contratações, revelou a projeção de pontos do clube para o primeiro turno do Brasileirão, avaliou primeiras impressões sobre o técnico Zé Ricardo e cravou: na visão dele, Rogério Ceni é o maior treinador da história centenária do clube.

Qual a projeção de pontos do clube para o 1º turno?

A gente projetou 24 pontos pra 18 jogos. Tem ainda o jogo contra o Bahia. Essa foi a projeção interna com os jogadores. Temos ainda três jogos. Se conseguirmos uma pontuação boa em casa, terminamos o primeiro turno bem. E no primeiro turno, fazemos dez jogos fora e nove em casa. No segundo turno, inverte. Faz diferença esse jogo a mais.

Quais as primeiras impressões do trabalho de Zé Ricardo?

É um cara muito sério. Trabalhador, que veio de forma muito dedicada. Assimilação dos jogadores tem sido boa. Estão entendendo as decisões tomadas. Zé Ricardo é um cara inteligente, que vai aproveitar o que há de bom e buscar fazer as melhorias necessárias, de repente passar a sofrer menos gols. Lógico que é com o dia a dia que ele vai conhecer mais as características do elenco. No segundo turno, o elenco vai estar mais acostumado com as ideias dele.

Banca que ele será o treinador até o final do campeonato?

A ideia é essa. Quando a gente contrata alguém, quer cumprir o contrato. Quando contrata e demite, é porque contratou errado. A ideia é que ele faça um trabalho, pelo menos, até o fim da Série A desse ano. Foi o primeiro nome que a gente fez contato para trazer. Pro Zé Ricardo é também uma retomada de carreira num outro estado, que ele sabe que precisa ir bem.

O clube ainda pretende contratar mais jogadores?

A gente tem no elenco a necessidade de trazer mais um meia. Só temos o Mariano Vázquez com essa característica. E, logicamente, se aparecer mais uma outra necessidade de mercado, um jogador que esteja disponível e possa vir a ajudar. Mas nas demais posições, na nossa avaliação e também do Zé Ricardo, entendemos que o clube está bem.

Em quanto está a folha salarial hoje?

Pouco mais de R$ 2.6 milhões, só os jogadores. É o valor bruto, só de salários. Fora os impostos. Temos honrado todos os compromissos. Eu falo que o grande 'camisa 10' do Fortaleza é o salário em dia. Isso a gente não pode abrir mão.

Como está o equacionamento das dívidas do clube?

Desde 2018 a gente vem quitando muitas dívidas. De trabalhistas, já pagamos, do ano passado pra cá, mais de R$ 1.5 milhão. Algumas dívidas cíveis também estão sendo resolvidas. As dívidas fiscais e tributárias estão todas dentro do ProFut, sendo pagas. No total, a dívida trabalhista está em torno de R$ 3 milhões, com alguns acordos já feitos. É até menor que isso. Permanecendo na Série A, dá pra zerar tudo em 2020, para que o Fortaleza possa ficar sem dívidas.

Rogério Ceni é o maior treinador da história do Fortaleza?

Na minha avaliação, sim. Por tudo que foi conquistado, dentro de campo, num período de 20 meses, pelo legado estrutural, pela visibilidade do clube. São vários pontos que a presença dele agregou na história. Eu não vejo nenhum outro treinador. Claro que a minha memória é mais recente. Eu não vivi como torcedor as décadas de 70, 80. Mas tem grandes treinadores que marcaram época e tem peso. Mas acho que o Ceni, pelas conquistas, por tudo, é o maior nome da história.