São confusos os primeiros resultados

O Ceará goleou o CSA, por 4 a 0. O CSA empatou com o Palmeiras que tinha goleado o Fortaleza também por 4 a 0. O Athletico do Paraná, que tinha goleado o Vasco por 4 a 1, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, o mesmo Fortaleza que perdera do Palmeiras por 4 a 0. O Flamengo, que meteu 3 a 1 no Cruzeiro, perdeu para o Internacional por 2 a 1. Enfim, são os primeiros resultados que deixam um pouco confuso o observador mais atento. Mas quero acreditar que, nas três próximas rodadas, já será possível ir separando o joio do trigo. Há campeonatos que, desde a primeira rodada, logo revelam os que estarão na ponta. Há campeonatos que desde o início embolam, não permitindo ao analista definir entre bons e maus resultados "quem é quem" dentro da disputa. Quanto aos times cearenses, o Ceará produziu bem nos dois jogos, apesar de ter perdido para o Cruzeiro. O Fortaleza foi péssimo na estreia, mas deu ótimo sinal de recuperação na vitória sobre o Athletico-PR. Pelos resultados, há certa nebulosidade. Se pela produção, há oscilações. Todo começo de campeonato é assim. Gradualmente, porém, as coisas vão se definindo. Por enquanto, uma Babel.

Adversário

O Atlético-MG, adversário do Ceará logo mais, é vice-líder com seis pontos (100% de aproveitamento). Ganhou do Avaí (2 x 1) em Belo Horizonte e ganhou do Vasco (1 x 2) em São Januário. Andou à procura de Rogério Ceni, após ter sido eliminado da Libertadores e ter perdido o título estadual para o Cruzeiro. Ficou nisso. Está com Rodrigo Santana.

No Engenhão

O Botafogo, adversário do Fortaleza amanhã, não está bem. Deixou a desejar no campeonato Carioca. Na Série A, estreou com derrota para o São Paulo (2 x0) no Morumbi. Deu a volta por cima ao ganhar do Bahia (3 x 2) no Engenhão, local do jogo com o Leão. Costuma jogar com três volantes, dois meias e um atacante (4-5-1). Uma incógnita.

Tem Ferrão

Ferroviário x Santa Cruz, clássico do Nordeste pela Série C nacional no Castelão, amanhã, às 18 horas. Situação parelha. Na estreia, o Ferrão empatou (1 x 1) com o Botafogo-PB. O Santa em casa no Arruda empatou (2 x 2) com o Treze-PB. Ferrão é o sexto colocado, fora da zona de classificação. Não pode deixar passar a vantagem de jogar em casa.

Em alta o futebol paulista. Cresceu. Estabeleceu-se. Nos últimos quatro anos, não deu mais para ninguém. Em 2015, Corinthians; em 2016, Palmeiras; em 2017, Corinthians; em 2018, Palmeiras. Agora, o São Paulo lidera. E no G-4 estão Santos e Palmeiras. O Estado de São Paulo tem o mais pujante "estadual" do País.

O futebol carioca, outrora referência, nunca mais retomou a hegemonia nacional. Agora mesmo, passadas apenas duas rodadas, o Vasco da Gama é lanterna e o Fluminense vice-lanterna. O último título brasileiro conquistado pelo futebol carioca foi o do Fluminense em 2012. Depois desse, nada mais.