Saiba os caminhos do torcedor do Fortaleza até Buenos Aires

No dia 13 de fevereiro de 2020 o Fortaleza Esporte Clube faz a estreia na Copa Sul-América. Data histórica para o time e que ascende o patamar do futebol cearense com o 1º desafio fora do Brasil. E se o adversário é o Independiente (ARG), no estádio Libertadores de America, às 21h30, o tricolor delimitou desde o sorteio: todos os caminhos levam a Buenos Aires.

"Fui para a final da Série C em Maceió, 2017, e agora tenho a chance de ver o Fortaleza na Sul-Americana três anos depois. Esse jogo é o maior sonho da minha vida e vou fazer de tudo para ir na Argentina, nem que seja de ônibus. Inclusive estou vendendo TV, videogame, sofá, tudo pelo Leão", destacou o torcedor Higor Almeida, de 21 anos.

A saga para comprar ingresso deve aguardar até a capacidade destinada aos visitantes ser definida - o equipamento recebe 52.777 espectadores. A missão agora é chegar na Argentina. O Diário do Nordeste pesquisou valores, entre 17 e 18 de dezembro, e traz o menor custo aos interessados em viajar ao palco do confronto de ônibus ou avião.

A conclusão prévia é direta: a via terrestre é mais desgastante e cara. Mas antes dos valores, é preciso compreender que embarcar para a Argentina requer apenas identidade aos maiores de idade. Caso não, a exigência é estar acompanhado de um dos pais ou ter uma declaração deles.

A faixa etária abaixo de 10 anos amplia as restrições. Os torcedores mirins devem ter a companhia dos familiares paternos ao longo de todo o trajeto para entrar no país.

Via terrestre

A reportagem simulou uma viagem entre Fortaleza e Buenos Aires de ônibus e, utilizando como parâmetro os menores preços, obteve custo total de R$ 2.469,62.

O montante envolve taxas, bagagem de mão e despache de 30 kg. Tudo calculado tendo como parâmetro apenas um torcedor e sem a inclusão de hospedagem.

O detalhe é que não existe saída da capital cearense. Na pesquisa, o local com mais opções foi São Paulo - escolhida como base. Com ida no dia 7, a viagem mais barata custa R$ 647,37 e tem previsão de chegada dia 9. Já na cidade paulista, se o embarque for na mesma data, o torcedor chega em Buenos Aires dois dias antes da partida na Sul-Americana.

Ao todo, a rota cruza o Paraná e o solo paraguaio antes de adentrar em Avellaneda, na "Grande Buenos Aires". O percurso dura um dia e 16 horas.

Uma alternativa mais barata ao torcedor são as caravanas que serão organizadas de forma oficial pela diretoria do Fortaleza. A expectativa é que o anúncio das inscrições e dos valores seja feita até amanhã.

Via aérea

Longe do solo, a opção é chegar na Argentina de avião, cenário mais barato. Pelo ar, o custo foi de R$ 1.398,00 com viagem no dia 11 de dezembro.

O que deve ser ponderado é o fato de Fortaleza ter apenas um voo por semana ao país argentino. A baixa frequência pode deixar a passagem mais cara com o excesso de demanda próximo do dia 13, ou seja, a antecedência é um trunfo.

Além da precaução, os combos entre viagem e hospedagem são uma vantagem aos torcedores do Fortaleza. Considerado o hostel como alojamento, o montante investido é de R$ 1.323,00 - economia de R$ 75 e ainda duas diárias.

A comodidade, o conforto e a segurança, no entanto, são critérios que influenciam no custo. Usando um hotel como referência, o valor mínimo é de R$ 2.402,24. Tudo traçado para um único hóspede.

A viagem pesquisada pela reportagem, com saída de Fortaleza, tem escala em Brasília. O voo dura, em média, 5 horas e 55 minutos.