Russos contra-atacam diante da ameaça de exclusão da Olimpíada

"Desleal", "politizada", "guerra"... O Governo russo contra-atacou ontem diante da ameaça de exclusão dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 pela Agência Mundial Antidoping (Wada), devido ao interminável escândalo de doping, que segue sepultando a reputação do país.

As acusações de doping vêm destruindo há quatro anos os esforços do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de fazer do esporte um dos pilares do prestígio internacional da Rússia, tanto com a organização de grandes eventos (Jogos Olímpicos de Inverno 2014 e Copa do Mundo 2018) quanto através dos resultados esportivos.

Nesta semana, o Comitê de Revisão de Conformidade (CRC) da Wada recomendou a exclusão da Rússia por quatro anos de toda competição internacional por ter manipulado os dados do laboratório antidoping de Moscou para camuflar amostras suspeitas de atletas russos.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, reagiu com dureza: "Trata-se de uma politização dessa questão. Há anos vemos uma aliança, um lobby que deseja excluir a Rússia do espaço esportivo mundial e do setor mundial da informação. É um combate sem regras, talvez já seja até uma guerra", disse ela, sobre a recomendação.