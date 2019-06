Rogério Ceni recuperou esquecidos do elenco ao vencer o Cruzeiro

Um dos inúmeros ditados populares diz que a dificuldade cria a oportunidade. Tal adágio acabou se enchendo de significado na vitória do Fortaleza, por 2 a 1, sobre o Cruzeiro, na 9ª rodada da Série A, antes da parada para a realização da Copa América.

O time se encontrava com vários desfalques, como os atacantes Edinho e Wellington Paulista; o zagueiro Roger Carvalho, a maioria entregue aos cuidados médicos, e Osvaldo cumprindo suspensão automática por expulsão.

O cenário era preocupante para a torcida tricolor, diante da necessidade de vencer e do poderio que representa o Cruzeiro. Entretanto, alguns jogadores que entraram na partida tiveram a oportunidade de mostrar talento e assim o fizeram, colaborando decisivamente para essa vitória.

Dois desses jogadores não haviam ainda estreado na Série A do Campeonato Brasileiro, como o volante Derley e o atacante Matheus Alessandro. Eles puderam entrar e tiveram boa participação.

O trabalho do técnico Rogério Ceni serviu para resgatar o faro de gol do centroavante André Luís, que fez os dois gols; do meia Dodô, que atuou desde o início e jogou bem na articulação de jogadas; e o zagueiro Nathan, que teve boa atuação, apesar de ter sido expulso.

Um dos mais elogiados por Rogério foi o volante Derley, que entrou quando o time tinha um jogador a menos. "Ele tem carisma e o carinho do torcedor. A entrada do Derley foi primeiro, pela altura, por causa do jogo aéreo do adversário. Mas, também, pelo espírito, porque ele contagia os demais atletas, traz a torcida para junto do time", elogiou Ceni. O Leão volta a jogar em 13 de julho, às 21 horas, contra o Avaí, na Arena Castelão.