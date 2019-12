Rogério Ceni nega ter recebido proposta do Athletico

O técnico Rogério Ceni foi criticado por ter trocado o Fortaleza pelo Cruzeiro durante o Campeonato Brasileiro e depois retornado ao Tricolor de Aço. As principais críticas diziam que isso era péssimo para sua carreira. Só que o tempo mostrou que o treinador saiu maior ainda dessa situação e termina o torneio nacional fortalecido e considerado um dos grandes nomes da nova geração de técnicos.

O ex-goleiro do São Paulo conseguiu emendar uma boa sequência de resultados no Fortaleza que culminou coma classificação do time para a Copa Sul-Americana, quando jogará pela primeira vez a competição internacional. Por outro lado, o Cruzeiro não conseguiu engrenar e acabou sendo rebaixado para a Série B.

Por causa do bom trabalho e pela forma ofensiva com que escala suas equipes, o treinador é assediado pelo Athletico-PR. Seu contrato com o Fortaleza termina no fim desta temporada e ele já tem nas mãos uma proposta de renovação, mas também outra do time paranaense, embora tenha negado em entrevista ao Globo.Esporte.Com, durante o Curso da Licença PRO da CBF Academy, entre técnicos e auxiliares. "Não temos propostas em mãos, mas sondagens que a gente escuta. Eu tirei esses dias para dar uma pensada. Previa já em contrato com o Fortaleza, quando assinei em janeiro desse ano, nós tínhamos cinco ou seis dias para dar a reposta e acho que é justo", declarou Ceni.

No aguardo

Assim, o Leão aguarda uma resposta de Rogério Ceni até sexta-feira (14). Embora o treinador seja a prioridade, o Fortaleza já trabalha com um plano "B" caso o técnico mais vitorioso da história do Leão não fique.