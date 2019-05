Rogério Ceni enfrenta o São Paulo pela primeira vez na sua carreira

Devido ao longo tempo em que passou no Tricolor Paulista, o técnico Rogério Ceni se defronta às 19 horas de hoje, na Arena Castelão, com uma situação inusitada na sua carreira: vai enfrentar o São Paulo, ao qual dedicou toda uma vida profissional como atleta de futebol.

Agora, em lado diferente, no Fortaleza, terá que vencer a agremiação pela qual sempre nutriu muito amor.

As atribuições do cargo o obrigam a tentar o triunfo, pois o Leão venceu apenas uma partida na competição. Rogério somente falou sobre esse confronto inédito na coletiva do pós-jogo no qual sua equipe venceu o Santa Cruz/PE, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Como já é característica do seu estilo de trabalho, procurou abordar o assunto da forma mais polida possível, sem esconder a gratidão pelo clube paulista, mas também sem fugir ao profissionalismo de tentar a vitória a todo custo.

"Primeiro que é um privilégio por ainda estar no futebol e enfrentar o clube que me projetou para o esporte. Eu entreguei a minha vida lá. Fiz o meu melhor durante 25 anos, mas o clube também fez o melhor por mim. Sou eternamente grato e serei para sempre agradecido à instituição, aos amigos que lá deixei, aos atletas que ainda estão, os que saíram e outros que os encontrei ainda jovens em Cotia", comentou o técnico.

"Eu tenho um carinho enorme pelo São Paulo, mas vou tentar fazer o melhor pelo Fortaleza e é inevitável. Sei também que o São Paulo é o favorito, tem um elenco mais recheado do que o da gente. Tem um treinador muito mais experiente, o qual já pude enfrentá-lo no Palmeiras quando estava no São Paulo", afirmou Rogério Ceni.

Contudo, para o comandante do Leão, há recursos no time que poderão contrabalançar com o poderio do São Paulo: "O que nós temos é uma organização tática boa. O talento individual de cada atleta, alma, coração e a torcida. É o que a gente pode fazer para tentar minimizar essa diferença entre as duas equipes".

Times

O Leão do Pici contará com os retornos do goleiro Felipe Alves, do zagueiro Juan Quintero, do lateral Carlinhos, dos volantes Juninho e Felipe Araruna e do atacante Kieza.

No São Paulo, o técnico Cuca prevê um jogo duro, pois analisou os jogos invictos que o Fortaleza tem na Arena Castelão neste ano. Ao todo, são 13, sendo por último oito vitórias consecutivas.

Cuca confirmou a escalação do zagueiro Walce, que foi bem na partida contra o Flamengo. "Walce vai jogar. Entrou bem no jogo contra o Flamengo. Tem uma técnica refinada, visão e estatura boa. É menino. Tem personalidade. Vai amadurecer durante os jogos e vai ter uma sequência", disse o treinador.